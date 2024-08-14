В Омске компания «проштрафилась» на 10 млн из-за пунктов пропуска через границу

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» оштрафовали за несвоевременное выполнение условий госконтракта. Как сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры, фирма в 2023-м должна была поставить и смонтировать два комплекса модульных зданий. Они должны были появиться на автомобильных пунктах пропуска через госграницу РФ «Исилькуль» и «Одесское».