gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Омске компания «проштрафилась» на 10 млн из-за пунктов пропуска через границу

В Омске компания «проштрафилась» на 10 млн из-за пунктов пропуска через границу

14 августа 2024, 11:09
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Фирма «Стройсервис» в прошлом году не успела вовремя поставить и смонтировать два комплекса зданий на пунктах пропуска, за что и была наказана.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» оштрафовали за несвоевременное выполнение условий госконтракта. Как сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры, фирма в 2023-м должна была поставить и смонтировать два комплекса модульных зданий. Они должны были появиться на автомобильных пунктах пропуска через госграницу РФ «Исилькуль» и «Одесское».

В обозначенный контрактом срок пункты так и не появились, из-за чего не получилось обеспечить условия для проведения пограничного контроля.

Транспортный прокурор внес представление из-за произошедшего. Прокуратура проконтролирует, как устраняются выявленные нарушения. Добавим, что «Стройсервис» привлекли к административной ответственности и обязали его выплатить штраф на сумму более 10 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, как пересечь границу с Казахстаном. На станции в Исилькуле российская таможенная служба проверяет документы всех пассажиров, а на въезде в Казахстан досмотр производят на станции в Петропавловске.

Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан в 2024 году
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Омская область#Граница#Подрядчик#Штраф#Новости#Транспортная прокуратура
Подпишитесь
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
Сегодня, 05:34
Стала известна судьба корпусов ОмГУ после переезда юристов на Фрунзе
Сегодня, 08:11
До +12. Омскую область настигнут затяжные дожди и похолодание
Сегодня, 07:38
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
Сегодня, 03:18
Омские «Муниципальные рынки» заказали дизайн фуд-корта в одном из филиалов
Сегодня, 06:31
Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске
Сегодня, 03:29