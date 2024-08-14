В Омске компания «проштрафилась» на 10 млн из-за пунктов пропуска через границу

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» оштрафовали за несвоевременное выполнение условий госконтракта. Как сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры, фирма в 2023-м должна была поставить и смонтировать два комплекса модульных зданий. Они должны были появиться на автомобильных пунктах пропуска через госграницу РФ «Исилькуль» и «Одесское».
В обозначенный контрактом срок пункты так и не появились, из-за чего не получилось обеспечить условия для проведения пограничного контроля.
Транспортный прокурор внес представление из-за произошедшего. Прокуратура проконтролирует, как устраняются выявленные нарушения. Добавим, что «Стройсервис» привлекли к административной ответственности и обязали его выплатить штраф на сумму более 10 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, как пересечь границу с Казахстаном. На станции в Исилькуле российская таможенная служба проверяет документы всех пассажиров, а на въезде в Казахстан досмотр производят на станции в Петропавловске.