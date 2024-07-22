Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан из Омска в 2024 году

Казахстан не первый год привлекает туристов из Омской области. Один из главных критериев, по которому жители региона выбирают именно это место для проведения отпуска — ценовая доступность. Путешествие в Казахстан обойдется в два, а то и в три раза дешевле, чем поездка на море или Алтай.