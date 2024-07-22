Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан из Омска в 2024 году

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Лето — время путешествий и наслаждения природой. Получив долгожданный отпуск, первым делом хочется отправиться ближе к берегу моря или провести пару дней в уединенном домике в лесу. Но что делать, если денег на дорогостоящий отдых не хватает? Стоит рассмотреть предложения ближнего зарубежья.
Казахстан не первый год привлекает туристов из Омской области. Один из главных критериев, по которому жители региона выбирают именно это место для проведения отпуска — ценовая доступность. Путешествие в Казахстан обойдется в два, а то и в три раза дешевле, чем поездка на море или Алтай.
Второй немаловажный фактор — расстояние. Дорога до знаменитого казахстанского курорта Бурабай (Боровое) не займет более полусуток на любом виде транспорта. Для туристов доступны прямой поезд, туристический автобус, самолет, также, при желании, до туда можно добраться на собственном автомобиле.
Многие туристы отдают предпочтение железнодорожному транспорту. Поезда до Казахстана ходят из Омска по понедельникам, средам и субботам. Билет в плацкартный вагон можно приобрести от 4 985 рублей, в купе — от 7 053 рублей. Время в дороге составит 10 часов 50 минут.
После прибытия на станцию Щучинск, гостей у вокзала встречают машины такси, готовые отвезти до необходимого курорта. Цена поездки до поселка Бурабай составляет в среднем 5000 тенге (1000 рублей).
Еще один очевидный «плюс» путешествия в Казахстан — отсутствие необходимости делать загранпаспорт, так как попасть в страну без проблем можно по российскому. Если брать в пример путешествие на поезде, сотрудники таможенных служб обеих стран прямо в вагоне просят предоставить необходимые документы, после чего вы можете спокойно продолжать путь.
Происходит это так: на границе Омской области, на станции в Исилькуле, российская таможенная служба проверяет документы всех пассажиров. Как правило, нужен только паспорт. Далее, при въезде на территорию Казахстана, досмотр производится на станции в Петропавловске.
Все нужные для иностранного путешественника места находятся в пешей доступности друг от друга, в населенном пункте Бурабай (Боровое) можно обменять деньги, купить местную сим-карту, попробовать традиционные казахские блюда, купить сувениры или плавательные принадлежности.
Курс в местных обменниках — 1 рубль к 5 тенге. Цены такие же, как и в омских магазинах, иногда могут быть чуть выше. Например, бутылка воды 0,5 стоит в супермаркете 350 тенге (70 рублей), средняя цена мороженного — 500 тенге (100 рублей), за вареную кукурузу придется отдать придется отдать 600 тенге (120 рублей), а за сим-карту — 3 500 тенге (700 рублей).
В поселке Бурабай на каждом шагу встречаются туристические будки, где можно записаться на понравившиеся экскурсии. Их цены, длительность и удаленность от отелей варьируются: есть экскурсии, на которые придется потратить целый день, а есть те, что уложатся в полтора часа.
Место, которое определенно стоит посетить, находясь на курорте в Казахстане — поляна Абылай-хана. Она расположена вблизи поселка Бурабай, попасть туда можно как на собственной машине, так и на туристическом микроавтобусе.
Как правило, посещение достопримечательности входит экскурсионный маршрут «Бурабай — жемчужина Казахстана», помимо нее туристу удастся посетить Иманаевский родник, он же водопад, и взойти на гору Болектау, ее высота составляет 147 метров. Цена маршрута — 3 000 тенге для взрослого (600 рублей) и 2 500 для ребенка (500 рублей), длительность — 2 часа.
Одна из наиболее дорогих экскурсий — поездка в Астану на целый день. В программу входит проезд на туристическом автобусе туда и обратно, обзорная экскурсия, питание в ресторане и посещение главных достопримечательностей: смотровой башни Байтерек, площади Независимости Казахстана, самой большой мечети Центральной Азии, а также торгового центра Шан Хатыр.
Стоимость билета составляет 14 500 тенге (2 900 рублей) для взрослого и 13 500 (2 700 рублей) для ребенка. Автобус отправляется из туристической зоны Бурабай в 10:00 утра, а обратно возвращается уже после полуночи. Дорога от Борового до Астаны занимает около трех часов.
Есть и бюджетные варианты времяпрепровождения, один из них — полуторачасовая водная экскурсия вдоль побережья озера Боровое до скалы Жумбактас (на 1 фото). В ходе нее удастся увидеть красоты местной природы и узнать о легендах, которыми наполнено это место.
В среднем на путешествие из Омска в Казахстан в 2024 году придется потратить около 80-100 тысяч рублей, учитывая проживание (вариантов гостиниц там очень много), питание, экскурсии и приятные мелочи: сувениры, местное мороженное и другие.
Ранее Город55 рассказывал об особенностях отдыха в Калининграде. Интересная деталь, которую заметила омичка Татьяна во время поездки — лучше брать во внимание не только туристические места Калининграда, ни и уделить время области, там тоже есть на что посмотреть. Подробнее — в материале ниже.