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Продукция

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Октябрь
Мясо с «призрачного» производства: омский Роспотребнадзор сообщил об опасной подделке
В результате недавних проверок Роспотребнадзора в Самарской области было выявлено производство фальсифицированного мяса.
21 октября, 10:31
В Омск привезли 9 тонн гранатов, зараженных опасными белыми жуками с длинными лапками
17 октября, 05:27
Сентябрь
«Орехи с подвохом». В Омской области предотвратили ввоз «нелегальной» продукции
24 сентября, 11:19
Август
Рекордсмен СФО. В Омской области продуктовая корзина подорожала на 17% с начала года
14 августа, 14:35
Июль
Опасные абрикосы. Из Узбекистана в Омск завезли фрукты с прожорливым насекомым
6 июля, 09:28
Июнь
Россельхознадзор выявил отсутствие нужного мяса в фарше от омского предпринимателя
30 июня, 06:20
Май
Сотрудники ГК «Титан» получили награды в честь Дня химика
Церемонию награждения лучших работников предприятий группы компаний провели в омском музее им. М. А. Врубеля.
24 мая, 07:52

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