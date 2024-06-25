Как покупать продукты с выгодой: простые советы

Аналитики подсчитали, что жители РФ тратят более 30% своего месячного дохода на продукты питания. О том, как тратить меньше денег на еду и планировать бюджет даже в условиях роста цен, — в этом материале.

Перед походом в магазин следует составить список покупок и затем строго его придерживаться. В магазине лучше убрать свой телефон подальше и не отвлекаться на сообщения в мессенджерах. Так вы сфокусируете внимание на покупках и не набросаете в корзину лишнего, пишет newia.ru. Не ходите в продуктовый магазин на голодный желудок, поскольку голод очень мотивирует на покупку большого количества еды. Будьте внимательнее к скидкам, так как такие товары могут иметь короткий срок годности. Не обходите вниманием товары с нижних полок, поскольку на уровне глаз обычно выкладывают более дорогие продукты. На нижних ярусах стеллажей может находиться продукция отличного качества, но по более низкой цене. Приобретайте сезонные фрукты и овощи — свежие «зимние» огурцы и томаты могут ощутимо ударить по карману. Для таких покупок отлично подойдут рынки и овощебазы, где продукцию можно приобрести по более демократичной цене. Отправляйтесь за покупками без детей, так как противиться просьбам малышей бывает непросто. В результате траты могут сильно превысить изначально запланированные. При выборе продуктов питания обращайте внимание на их состав. Известные разрекламированные марки нередко ничем не превосходят по качеству недорогие продукты. Сравните состав схожей продукции разных брендов и выберите недорогой.