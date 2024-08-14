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До -35. Омские пенсионеры замерзали в квартирах из-за халатности тепловиков

14 августа 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
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Пенсионерам, замерзающим в квартирах, из-за «Омск РТС», выплатят компенсации

В Центральном округе от низких температур в квартире зимой страдали трое пенсионеров, среди них и жильцы с ограниченными возможностями здоровья. В дело вмешалась прокуратура.

Прокуратура добилась компенсации морального вреда для трех пенсионеров, в том числе инвалидов, проживающих в Центральном округе Омска. Как сообщили в ведомстве, в декабре прошлого года при сильных морозах до -35 градусов в квартирах заявителей было очень холодно. Несмотря на обращения к управляющей компании, права жильцов на комфортную жизнь не были восстановлены.

В итоге прокуроры обратились в суд, который встал на сторону пострадавших. С АО «Омск РТС» потребовали взыскать от 4,5 до 10,5 тысяч рублей для каждого из обратившихся пенсионеров в качестве компенсации морального вреда и штрафа.

Ранее, напомним, в суд направили 14 похожих исков в адрес АО «Омск РТС». Все заявления касались некачественных услуг теплоснабжения.

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#Омск#Прокуратура#Суд#Отопление#Штраф#Компенсация#Новости#Омск РТС#Холод#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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