До -35. Омские пенсионеры замерзали в квартирах из-за халатности тепловиков

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Прокуратура добилась компенсации морального вреда для трех пенсионеров, в том числе инвалидов, проживающих в Центральном округе Омска. Как сообщили в ведомстве, в декабре прошлого года при сильных морозах до -35 градусов в квартирах заявителей было очень холодно. Несмотря на обращения к управляющей компании, права жильцов на комфортную жизнь не были восстановлены.
В итоге прокуроры обратились в суд, который встал на сторону пострадавших. С АО «Омск РТС» потребовали взыскать от 4,5 до 10,5 тысяч рублей для каждого из обратившихся пенсионеров в качестве компенсации морального вреда и штрафа.
Ранее, напомним, в суд направили 14 похожих исков в адрес АО «Омск РТС». Все заявления касались некачественных услуг теплоснабжения.