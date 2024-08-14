До -35. Омские пенсионеры замерзали в квартирах из-за халатности тепловиков

Прокуратура добилась компенсации морального вреда для трех пенсионеров, в том числе инвалидов, проживающих в Центральном округе Омска. Как сообщили в ведомстве, в декабре прошлого года при сильных морозах до -35 градусов в квартирах заявителей было очень холодно. Несмотря на обращения к управляющей компании, права жильцов на комфортную жизнь не были восстановлены.