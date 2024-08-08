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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:43

«ТГК-11» планирует провести масштабный ремонт ТЭЦ за 3 миллиарда рублей

В омском «ТГК-11» планируют провести масштабный ремонт ТЭЦ за 3 миллиарда рублей

8 августа 2024, 12:40
Фото: 1MI

«ТГК-11» планирует провести масштабный ремонт ТЭЦ за 3 миллиарда рублей

Омское «ТГК-11» планирует провести масштабный ремонт трех ТЭЦ перед началом отопительного сезона, на эти цели выделено более 3 миллиардов рублей.

Перед началом нового отопительного сезона «ТГК-11» проведет масштабный ремонт всех 22 котлоагрегатов трех омских ТЭЦ (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5), на работы выделено более 3 миллиардов рублей. Всего планируется отремонтировать 43 единицы основного оборудования ТЭЦ, рассказали в пресс-службе компании.

Кроме того, в ближайшие пять лет на ремонт омских ТЭЦ дополнительно направят 2,2 млрд рублей, на эти деньги будет проведена модернизацию оборудования.

Магистральные тепловые сети к зиме готовит АО «Омск РТС». Сейчас выполнено 75% запланированных работ, для повышения надежности теплоснабжения компания ремонтирует 3,9 км трубопроводов и меняет тепловую изоляцию более чем на 1,8 км теплосетей.

Напомним, что прошлой зимой омичи неоднократно оставались без отопления в аномальные морозы. Изначально аварийная ситуация затронула жителей домов, которые обслуживает ТЭЦ-5, позже проблемы появились и в работе ТЭЦ-4.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#АО «ТГК-11»
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