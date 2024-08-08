В омском «ТГК-11» планируют провести масштабный ремонт ТЭЦ за 3 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Перед началом нового отопительного сезона «ТГК-11» проведет масштабный ремонт всех 22 котлоагрегатов трех омских ТЭЦ (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5), на работы выделено более 3 миллиардов рублей. Всего планируется отремонтировать 43 единицы основного оборудования ТЭЦ, рассказали в пресс-службе компании.
Кроме того, в ближайшие пять лет на ремонт омских ТЭЦ дополнительно направят 2,2 млрд рублей, на эти деньги будет проведена модернизацию оборудования.
Магистральные тепловые сети к зиме готовит АО «Омск РТС». Сейчас выполнено 75% запланированных работ, для повышения надежности теплоснабжения компания ремонтирует 3,9 км трубопроводов и меняет тепловую изоляцию более чем на 1,8 км теплосетей.
Напомним, что прошлой зимой омичи неоднократно оставались без отопления в аномальные морозы. Изначально аварийная ситуация затронула жителей домов, которые обслуживает ТЭЦ-5, позже проблемы появились и в работе ТЭЦ-4.