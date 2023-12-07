Сотни жалоб. Какие районы Омска остались без отопления в 30-градусный мороз

О проблеме рассказали и жители улицы Декабристов. Так, в доме по адресу ул. Декабристов, 130, батареи еле теплые и также не справляются со своей задачей. Такая же проблема в доме № 7а по улице 2-я Челюскинцев. Его жители терпят подобную ситуацию уже более двух недель, обращения в диспетчерские и городскую администрацию, по словам местных жителей, ничего не дают, а ситуация, тем временем, становится все более дискомфортной.