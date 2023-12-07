Сотни жалоб. Какие районы Омска остались без отопления в 30-градусный мороз

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Первые жалобы появились сегодня утором. В начале рабочего дня о холодных батареях рассказали жители Центрального округа. Многие отмечали, что проблема появилась еще несколько дней назад, но с наступлением 30-градусных морозов стала ощутима в полной мере.
Так, например, утром в квартире жителей дома по адресу ул. Куйбышева, 142, термометр показал +13 градусов, спас ситуацию только собственный обогреватель, батареи оказались холодными и бесполезными. Похожая ситуация и на ул. Иркутской, 70, где отопления нет еще с 4 декабря.
«Когда будут хотя бы теплые батареи! Власти, вы как город к отопительному сезону подготовили?» — спрашивает жительница дома Алена Балгова.
О проблеме рассказали и жители улицы Декабристов. Так, в доме по адресу ул. Декабристов, 130, батареи еле теплые и также не справляются со своей задачей. Такая же проблема в доме № 7а по улице 2-я Челюскинцев. Его жители терпят подобную ситуацию уже более двух недель, обращения в диспетчерские и городскую администрацию, по словам местных жителей, ничего не дают, а ситуация, тем временем, становится все более дискомфортной.
На массовые сообщения о недопустимом снижении отопления в домах отреагировали в Министерстве энергетики и ЖКК Омской области. Там рассказали, что параметры были снижены из-за нарушения работы котлов на ТЭЦ-5, полное устранение дефектов произойдет только сегодня вечером.
«В настоящий момент котел № 2 запущен. Проводится устранение дефектов на котлах № 7 и № 9, ориентировочное время включения котлов до 20:00 07.12.2023. Организованы аварийно–восстановительные бригады, проводятся работы по восстановлению котлоагрегатов», — сообщили в ведомстве.
Также на проблему жалуются жители домов по адресам Декабристов, 110, Волочаевская, 17а, Маршала Жукова, 148а, Герцена, 38, Масленникова, 64, Орджоникидзе, 272а, Звездова, 107 и еще десятков других.
Кроме того, проблема затронула не только жилые здания. Сегодня утром в омском торгово-офисном комплексе «Миллениум» прорвало трубу отопления, из-за чего вестибюль залило горячей водой. Сотрудники пытались собирать ее строительным пылесосом, а вход в здание затянуло клубами пара.
Комплекс продолжил работу несмотря на аварию, но снижение отопления усугубило ситуацию. Температура внутри помещения стала стремительно падать, что как никогда ощутимо в 30-градусный мороз.
«Отопление отключили. Очень холодно. У нас окна уже затягивает», — рассказал Городу55 один из сотрудников «Миллениума».
Заложниками холодных квартир стали жители дома №8 по улице Яковлева. Там снижение отопления едва различимо в его полным отсутствием, а попытки прояснить ситуацию в управляющей компании не дают результата.
«Управляющая компания переводит стрелки на ТЭЦ-5, а ТЭЦ-5 на управляющую компанию, а из подвала, там временем, валит пар и никто ничего не делает. На улице -30», — поделилась местная жительница.
С проблемой столкнулись и жители другого района города. В Октябрьском округе по адресу ул. Пархоменко, 24 батареи также еле теплые и совсем не согревают от холодов на улице. Жителям приходится пользоваться обогревателями, которые, надо сказать, не могут в полной мере решить ситуацию.
«Уже несколько дней в квартире холодно, а сегодня из-за погоды на улице стало еще хуже. Дома приходится ходить в кофтах и шерстяных носках, на полную включать обогреватель, но и этого оказывается недостаточно», — рассказала омичка.
Напомним, что ТГК-11 объяснило ситуацию тем, что нарушение в работе трех котлов ТЭЦ-5 произошло из-за достижения пиковых нагрузок. Объект не был готов к наступлению холодов и сейчас работает в критическом режиме. Чтобы предотвратить прорывы, на объекте проводятся оперативные восстановительные работы, а пока параметры теплоснабжения на ТЭЦ-5 остаются пониженными.
«Весь персонал АО „ТГК-11“ и АО „Омск РТС“ переведен на усиленный режим работы. Предприняты все необходимые меры по исключению рисков нарушения теплоснабжения. В теплосети снижено давление, чтобы избежать порывов, так как порывы при сегодняшних аномальных погодных условиях приведут к долгосрочным перебоям в теплоснабжении», — сообщили в ТГК-11.