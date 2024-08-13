В минприроды прокомментировали информацию об окрашивании реки в Омске в красный цвет

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Ранее в социальных сетях появилась информация, что вода в реке Замарайка окрасилась в ярко-красный цвет. Опубликованное видео в разных омских сообществах серьезно встревожило местных жителей. В комментариях горожане начали гадать, из-за чего вода могла стать багровой.
В региональном минприроды Городу55 сообщили, что специалисты эконадзора обследовали территорию и не сразу нашли место, где вода окрашена в красный цвет. Сейчас информация уточняется.
Ранее Город55 сообщал, что изменение цвета воды в реках Омска замечают не впервые. Причиной такого явления чаще всего называют разного рода загрязнения.