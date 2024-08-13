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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В минприроды прокомментировали информацию об окрашивании реки в Омске в красный цвет

В минприроды прокомментировали информацию об окрашивании реки в Омске в красный цвет

13 августа 2024, 11:48
Фото: gorod55.ru
Видео с багровой Замарайкой разлетелось по социальным сетям.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что вода в реке Замарайка окрасилась в ярко-красный цвет. Опубликованное видео в разных омских сообществах серьезно встревожило местных жителей. В комментариях горожане начали гадать, из-за чего вода могла стать багровой.

В региональном минприроды Городу55 сообщили, что специалисты эконадзора обследовали территорию и не сразу нашли место, где вода окрашена в красный цвет. Сейчас информация уточняется.

Ранее Город55 сообщал, что изменение цвета воды в реках Омска замечают не впервые. Причиной такого явления чаще всего называют разного рода загрязнения.

Река в Омске окрасилась в багровый цвет. Объясняем, почему
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#Ольга Акамова#Видео#Омск#Социальные сети#Минприроды#Загрязнение#Вода
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