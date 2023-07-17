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Published Сегодня, 03:19

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Уже норма. В Омске на Иртыше появилось очередное масляное пятно

17 июля 2023, 03:19
Фото: Город55
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Омичи вновь заметили на Иртыше огромное нефтяное пятно

Информация о загрязнении реки появилась в интернете в минувшую субботу, 15 июля.

В паблике «Инцидент Омск» появилась информация о странном явлении на реке Иртыш. Очевидцы рассказали, что на поверхности водоема появилась белая пелена. Ее заметили в районо железнодорожного моста.

В соцсетях опубликована соответствующая видеозапись. По ролику видно, что на Иртыше действительно было достаточно большое масляное пятно, которое постепенно прибивало к берегу.

Фото: "Инцидент Омск"

Местные жители отметили, что они регулярно наблюдают подобную картину на реке. По их словам, это потоки нефтепродуктов, которые несутся по Иртышу чуть ли не ежедневно с того момента начала судоходного сезона в регионе.

Известно, что недалеко от этого места находится Кировский пляж. Купание в Иртыше запрещено, однако омичи продолжают плавать в загрязненной реке.

Как сообщили Городу55 в областном минприроды, информация о загрязнении реки была оперативно передана в Росприроднадзор. Именно это ведомство занимается экологическим надзором Иртыша, Оми, Тары, Ишима и других водных объектов.

«Минприроды Омской области просит жителей не быть равнодушными и незамедлительного обращаться в природоохранные органы в таких случаях», — добавили в пресс-службе министерства.

Напомним, что за этот год жители Омской области уже не первый раз замечают масляные пятна неизвестного происхождения на реке.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Происшествия#Экология#Река Иртыш#Минприроды#Загрязнение водоемов
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