Уже норма. В Омске на Иртыше появилось очередное масляное пятно

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В паблике «Инцидент Омск» появилась информация о странном явлении на реке Иртыш. Очевидцы рассказали, что на поверхности водоема появилась белая пелена. Ее заметили в районо железнодорожного моста.
В соцсетях опубликована соответствующая видеозапись. По ролику видно, что на Иртыше действительно было достаточно большое масляное пятно, которое постепенно прибивало к берегу.
Местные жители отметили, что они регулярно наблюдают подобную картину на реке. По их словам, это потоки нефтепродуктов, которые несутся по Иртышу чуть ли не ежедневно с того момента начала судоходного сезона в регионе.
Известно, что недалеко от этого места находится Кировский пляж. Купание в Иртыше запрещено, однако омичи продолжают плавать в загрязненной реке.
Как сообщили Городу55 в областном минприроды, информация о загрязнении реки была оперативно передана в Росприроднадзор. Именно это ведомство занимается экологическим надзором Иртыша, Оми, Тары, Ишима и других водных объектов.
«Минприроды Омской области просит жителей не быть равнодушными и незамедлительного обращаться в природоохранные органы в таких случаях», — добавили в пресс-службе министерства.
Напомним, что за этот год жители Омской области уже не первый раз замечают масляные пятна неизвестного происхождения на реке.