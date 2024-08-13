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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Омичам объяснили, почему побагровела река Замарайка

Река в Омске окрасилась в багровый цвет. Объясняем, почему

13 августа 2024, 10:45
Фото: gorod55.ru

Омичам объяснили, почему побагровела река Замарайка

Специалисты эконадзора проведут выездное обследование территории.

Омичей насторожил ярко-красный цвет воды в Замарайке. В такой оттенок окрасилась река, протекающая мимо микрорайонов Каржас, Авангард и Рыбачьего поселка. Обсуждая в соцсетях это явление, омичи пошутили, что теперь в Омске есть «красное море», а некоторые отметили, что вода в Замарайке в это время года всегда приобретает такой цвет. Однако видео, опубликованное в разных омских сообществах, явно встревожило горожан.

Фото: Скриншот паблика Инцидент Омск

Корреспондент Города55 спросил у омского эко-активиста, члена региональной общественной палаты Владимира Лифантьева, из-за чего река Замарайка могла окраситься в багровый цвет.

«Слив, цветение, марганец могли стать причиной окрашивания реки Замарайки в ярко-красный цвет. Нужно брать анализ. Но поскольку река стоячая, я думаю, что это цветение. Однако, повторюсь, надо смотреть и нюхать», — рассказал Лифантьев.

В пресс-службе областного министерства экологии и природных ресурсов нашему изданию сообщили, что информацию уже передали специалистам эконадзора для проведения выездного обследования территории.

Это уже не первый раз, когда горожан тревожит состояние рек в городе. Например, в прошлом году и Омь, и Иртыш покрывались странными масляными пятнами. По словам местных жителей, подобную картину они наблюдают регулярно.

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Обновлено: в региональном минприроды сообщили, что уже обследовали реку. Результаты оказались несколько неожиданными.

«По результатам выезда информация не подтвердилась. Полностью обследовали реку, изображенного на кадрах окраса воды не обнаружено», — сообщили в ведомстве.
#Ольга Акамова#Экология#Омск#Новости#Специалисты#Марганец
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