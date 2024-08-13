Река в Омске окрасилась в багровый цвет. Объясняем, почему

Омичей насторожил ярко-красный цвет воды в Замарайке. В такой оттенок окрасилась река, протекающая мимо микрорайонов Каржас, Авангард и Рыбачьего поселка. Обсуждая в соцсетях это явление, омичи пошутили, что теперь в Омске есть «красное море», а некоторые отметили, что вода в Замарайке в это время года всегда приобретает такой цвет. Однако видео, опубликованное в разных омских сообществах, явно встревожило горожан.