Река в Омске окрасилась в багровый цвет. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Омичей насторожил ярко-красный цвет воды в Замарайке. В такой оттенок окрасилась река, протекающая мимо микрорайонов Каржас, Авангард и Рыбачьего поселка. Обсуждая в соцсетях это явление, омичи пошутили, что теперь в Омске есть «красное море», а некоторые отметили, что вода в Замарайке в это время года всегда приобретает такой цвет. Однако видео, опубликованное в разных омских сообществах, явно встревожило горожан.
Корреспондент Города55 спросил у омского эко-активиста, члена региональной общественной палаты Владимира Лифантьева, из-за чего река Замарайка могла окраситься в багровый цвет.
«Слив, цветение, марганец могли стать причиной окрашивания реки Замарайки в ярко-красный цвет. Нужно брать анализ. Но поскольку река стоячая, я думаю, что это цветение. Однако, повторюсь, надо смотреть и нюхать», — рассказал Лифантьев.
В пресс-службе областного министерства экологии и природных ресурсов нашему изданию сообщили, что информацию уже передали специалистам эконадзора для проведения выездного обследования территории.
Это уже не первый раз, когда горожан тревожит состояние рек в городе. Например, в прошлом году и Омь, и Иртыш покрывались странными масляными пятнами. По словам местных жителей, подобную картину они наблюдают регулярно.
Обновлено: в региональном минприроды сообщили, что уже обследовали реку. Результаты оказались несколько неожиданными.
«По результатам выезда информация не подтвердилась. Полностью обследовали реку, изображенного на кадрах окраса воды не обнаружено», — сообщили в ведомстве.