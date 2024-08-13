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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Иллюстрация

Ночь звездопада и красок. Омичи заметили ночью в небе северное сияние

13 августа 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Северное сияние вновь заметили ночью над омским небом

Благодаря сильной магнитной буре в небе над Омском заметили Северное сияние. В следующий раз подходящие метеоусловия будут только в сентябре.

Сегодня ночью, 13 августа, жители Омска в очередной раз заметили полярное сияние. В сочетании со звездопадом Персеид, небо озарилось яркими цветами благодаря сильной магнитной буре. Особенно впечатляющее зрелище наблюдалось на севере региона, вдали от светового загрязнения.

Скриншот видеоСкриншот видео
Скриншот видео
Фото: Омский планетарий

В Омском планетарии зафиксировали это на видео, сделали его на Муромцевском тракте. Пик сияния пришелся на полночь, в соцсетях появились снимки с волшебными моментами.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следующая магнитная буря ожидается только 8 сентября. Однако синоптики предупреждают: с сегодняшнего дня в Омской области начнется влияние циклона, и вскоре дожди закроют ночное небо облаками. Последний раз полярное сияние омичи могли наблюдать в ночь с 10 на 11 августа.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Планетарий#Владимир Крупко#Небо#Северное сияние#Звезды
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