Ночь звездопада и красок. Омичи заметили ночью в небе северное сияние

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Сегодня ночью, 13 августа, жители Омска в очередной раз заметили полярное сияние. В сочетании со звездопадом Персеид, небо озарилось яркими цветами благодаря сильной магнитной буре. Особенно впечатляющее зрелище наблюдалось на севере региона, вдали от светового загрязнения.
В Омском планетарии зафиксировали это на видео, сделали его на Муромцевском тракте. Пик сияния пришелся на полночь, в соцсетях появились снимки с волшебными моментами.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следующая магнитная буря ожидается только 8 сентября. Однако синоптики предупреждают: с сегодняшнего дня в Омской области начнется влияние циклона, и вскоре дожди закроют ночное небо облаками. Последний раз полярное сияние омичи могли наблюдать в ночь с 10 на 11 августа.