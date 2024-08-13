Ночь звездопада и красок. Омичи заметили ночью в небе северное сияние

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следующая магнитная буря ожидается только 8 сентября. Однако синоптики предупреждают: с сегодняшнего дня в Омской области начнется влияние циклона, и вскоре дожди закроют ночное небо облаками. Последний раз полярное сияние омичи могли наблюдать в ночь с 10 на 11 августа.