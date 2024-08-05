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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Иллюстрация

В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние

5 августа 2024, 04:32
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Его можно было увидеть в районах, где стояла безоблачная и ясная погода. Жители поделились снимками, которые сделали в этот волшебный вечер.

В группе омского планетария рассказали, что минувшей ночью, с 4 по 5 августа, омичи могли наблюдать за северным сиянием.

Согласно представленной схеме, Солнце проявило активность, устроив целую серию выбросов энергии в районе пятен. Это значит, что к Земле приблизился поток энергии, способный устроить цветной калейдоскоп в атмосфере. Правда, его заметили только те жители, в чьих районах было ясно и безоблачно.

Знаменский районЗнаменский район
Знаменский районЗнаменский район
Знаменский район
Фото: Евгения Наумова / Скриншот паблика «Омский планетарий»

Необычное природное явление зафиксировано в Знаменском, Муромцевском и в Омском районах. Жители поделились снимками в комментариях. На них запечатлено волшебное полотно, подсвечивающее ночное небо оттенками зеленого, фиолетового и розового.

МуромцевоМуромцево
МуромцевоМуромцево
Муромцево
Фото: Алина Стопочева / Скриншот паблика «Омский планетарий»

Повезло и жителям Новосибирской области, где световые всплески зафиксированы на пленку особенно яркими и фиолетовыми. Отметим, что для нашего региона северное сияние — нередкое явление и происходит примерно раз в несколько месяцев.

Малиновое небо в центре города. Над Омском наблюдали северное сияние
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Муромцевский район#Планетарий#Природа#Небо#Знаменский район#Магнитная буря#Северное сияние
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