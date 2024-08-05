В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние

Согласно представленной схеме, Солнце проявило активность, устроив целую серию выбросов энергии в районе пятен. Это значит, что к Земле приблизился поток энергии, способный устроить цветной калейдоскоп в атмосфере. Правда, его заметили только те жители, в чьих районах было ясно и безоблачно.