В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В группе омского планетария рассказали, что минувшей ночью, с 4 по 5 августа, омичи могли наблюдать за северным сиянием.
Согласно представленной схеме, Солнце проявило активность, устроив целую серию выбросов энергии в районе пятен. Это значит, что к Земле приблизился поток энергии, способный устроить цветной калейдоскоп в атмосфере. Правда, его заметили только те жители, в чьих районах было ясно и безоблачно.
Необычное природное явление зафиксировано в Знаменском, Муромцевском и в Омском районах. Жители поделились снимками в комментариях. На них запечатлено волшебное полотно, подсвечивающее ночное небо оттенками зеленого, фиолетового и розового.
Повезло и жителям Новосибирской области, где световые всплески зафиксированы на пленку особенно яркими и фиолетовыми. Отметим, что для нашего региона северное сияние — нередкое явление и происходит примерно раз в несколько месяцев.