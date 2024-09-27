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Звезды

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Сентябрь
Психологи рассказали, почему разводятся звезды и как этого избежать
Эксперты считают, что совместное времяпровождение и разговоры по душам могут спасти не одни отношения. Также важно уделять друг другу внимание.
27 сентября, 10:34
Август
Не то планета, не то звезда. По галактике на сверхскорости летит загадочный объект
Таинственный объект в 30 тысяч раз больше массы планеты Земля.
23 августа, 09:55
Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
19 августа, 06:00
Травма лидера «Авангарда», северное сияние и багровая река. Омск сегодня
13 августа, 14:22
Поток Персеиды. Директор омского планетария рассказал, как долго продлится звездопад
13 августа, 06:27
Ночь звездопада и красок. Омичи заметили ночью в небе северное сияние
13 августа, 05:26
Популярные школы, многоэтажки в центре города и космические чудеса. Омск сегодня
10 августа, 14:02
Директор планетария рассказал омичам, как увидеть метеорный поток Персеиды этой ночью
10 августа, 12:03
Обещают мясной деликатес. В Омск приедет известный шеф-повар Василий Емельяненко
6 августа, 08:27
Съел бы в один присест. Омичи подарили Виталию Гогунскому «блин-блинский»
6 августа, 03:14
Приготовьтесь к волшебству. Омичам рассказали, когда в небе будет виден звездопад
3 августа, 12:32
Июль
Российские звезды теряют подписчиков после «вынужденного» перехода на Rutube и VK
В качестве альтернативы популярные артисты переходят на отечественные сервисы, но там не удается достичь такой же популярности как на YouTube.
23 июля, 10:13
В небе над Омском засняли НЛО
Астроном рассказал, что это может быть.
15 июля, 09:16
Июнь
На День молодежи в Омске известный рэпер Тимати станцевал лезгинку
30 июня, 06:30
Где лучшие тусовки? Как в Омске отметили День молодежи-2024
30 июня, 05:34
Перед Днем молодежи на омском Зеленом острове выступят Егор Шип и SLAME
19 июня, 09:59
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
14 июня, 08:31
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
Россияне увидят невероятный звездопад этим летом
Стало известно, что этим летом россияне увидят яркое астрономическое явление. Когда и какое? Читайте в материале Города55.
4 июня, 14:07
Услышал весь район. На концерте в омском парке «Вокруг света» шумно отожгли звезды
2 июня, 06:14

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