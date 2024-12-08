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Владимир Крупко

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2024
Признание космического уровня. Одну из планет Солнечной системы назвали в честь омича
8 декабря, 03:44
Не до сна. В Омской области всю ночь будет бушевать магнитная буря
28 октября, 14:06
Небо над Омском окрасилось в красный. Любуемся сказочным городом
16 сентября, 06:10
В небе над Омском из-за мощной бури может появиться полярное сияние
9 сентября, 13:04
«Как заснять то, чего нет?». Директор омского планетария — о ночном параде планет
28 августа, 07:36
Поток Персеиды. Директор омского планетария рассказал, как долго продлится звездопад
13 августа, 06:27
Ночь звездопада и красок. Омичи заметили ночью в небе северное сияние
13 августа, 05:26
Летающий дьявол с зеленым хвостом. В ночном небе над Омском заметили комету
21 марта, 03:00
2023
Кто умеет, разгоняйте облака. Омичей снова предупреждают о полярном сиянии
11 ноября 2023, 05:18
Посмотрите на небо. Омичей предупредили о полярном сиянии
7 ноября 2023, 03:00
Омичи наблюдали небесное явление, которого не будет в ближайшие годы
Процесс продлился около 4,5 часов.
29 октября 2023, 09:35
Омичи увидели в небе запуск космического корабля с Байконура
17 сентября 2023, 03:56
Поезжайте на север. Сегодня над Омской областью появится полярное сияние
Явление будет видно вдалеке от света.
13 сентября 2023, 07:06
Загадывай желание. Омичи в течение двух недель увидят ярчайший звездопад
14 августа 2023, 07:53
Астрономы пригласили омичей еще раз понаблюдать за редкой зеленой кометой
Зеленая комета С/2022 Е3 ZTF снова станет видима при прохождении рядом с Марсом и Альдебараном. Омские астрономы планируют выезд и приглашают присоединиться.
8 февраля 2023, 08:03
2022
Звездопад в самую долгую ночь. Что небо готовит омичам
Пик метеорного потока Урсиды. Омичи могут отпраздновать астрономический Новый год, наблюдая звездопад.
21 декабря 2022, 12:06
Лучший звездопад в году. Омичам доведется увидеть метеоритный дождь
Фаэтон подарит омичам незабываемое зрелище звездопада, хотя в этом году яркость метеоритного потока может «перебить» восходящая Луна.
5 декабря 2022, 03:16

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