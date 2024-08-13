На прилавки омских магазинов чуть не попали 36 тонн перцев с опасным паразитом

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Вчера сотрудники Россельхознадзора выявили партию зараженных перцев, поступивших на омскую оптовую базу из Казахстана, общий вес овощей составил 36 тонн. Выяснилось, что перцы были заражены повиликой тонкостебельной — это карантинный сорняк из группы облигатных паразитов, который годом ранее уже пытался проникнуть в Омскую область.
«Повилику следует рассматривать как серьезную угрозу продовольственной и экологической безопасности государства. Распространение очагов этого сорняка неизбежно приведет к ухудшению экологической ситуации в регионе, а также к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме того, повилика является ядовитым растением, и при поедании засоренного ею сена животные могут получить серьезные отравления», — сообщили в управлении Россельхознадзора.
Чтобы сорняк не распространился на другие растения, собственника обязали уничтожить зараженные овощи. В результате партию весом 400 килограмм сожгли под контролем госинспектора регионального Россельхознадзора.
Напомним, что ранее в Омской области задержали 11 тонн опасных нектаринов из Узбекистана, они были заражены восточной плодожоркой.