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Омский Россельхознадзор задержал крупную партию перцев с опасным паразитом

На прилавки омских магазинов чуть не попали 36 тонн перцев с опасным паразитом

13 августа 2024, 12:43
Фото: 1MI

Омский Россельхознадзор задержал крупную партию перцев с опасным паразитом

В Россельхознадзоре рассказали, что в Омскую область из Казахстана пытались провезти 36 тонн опасных перцев, овощи были заражены повиликой.

Вчера сотрудники Россельхознадзора выявили партию зараженных перцев, поступивших на омскую оптовую базу из Казахстана, общий вес овощей составил 36 тонн. Выяснилось, что перцы были заражены повиликой тонкостебельной — это карантинный сорняк из группы облигатных паразитов, который годом ранее уже пытался проникнуть в Омскую область.

«Повилику следует рассматривать как серьезную угрозу продовольственной и экологической безопасности государства. Распространение очагов этого сорняка неизбежно приведет к ухудшению экологической ситуации в регионе, а также к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме того, повилика является ядовитым растением, и при поедании засоренного ею сена животные могут получить серьезные отравления», — сообщили в управлении Россельхознадзора.

Чтобы сорняк не распространился на другие растения, собственника обязали уничтожить зараженные овощи. В результате партию весом 400 килограмм сожгли под контролем госинспектора регионального Россельхознадзора.

Фото: Россельхознадзор

Напомним, что ранее в Омской области задержали 11 тонн опасных нектаринов из Узбекистана, они были заражены восточной плодожоркой.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Овощи#Новости#Овощи и фрукты#Вредители#Опасные овощи#Вредители запасов#Борьба с вредителями
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