На прилавки омских магазинов чуть не попали 36 тонн перцев с опасным паразитом

Вчера сотрудники Россельхознадзора выявили партию зараженных перцев, поступивших на омскую оптовую базу из Казахстана, общий вес овощей составил 36 тонн. Выяснилось, что перцы были заражены повиликой тонкостебельной — это карантинный сорняк из группы облигатных паразитов, который годом ранее уже пытался проникнуть в Омскую область.