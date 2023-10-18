Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Иллюстрация

Карантинные вредные объекты. В Омскую область завезли 30 тонн опасных перцев

18 октября 2023, 12:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омскую область из ближнего зарубежья завезли 30 тонн опасных перцев

О неприятной находке в ходе экспертизы сообщили в Россельхознадзоре Омской области.

Установлено, что с начала 2023 года было выявлено 59 случаев заражения продукции, которая ввозится на территорию региона, карантинными вредными организмами, из них в 14 случаях она была заражена повиликой.

Повилика — карантинный вредный сорняк, который включен в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».

Несмотря на попытки пресечения ввоза опасной продукции, в октябре этого года в партии овощей снова нашли вредный сорняк. Две партии свежих перцев в количестве 30 тонн поступили на территорию региона в сопровождении фитосанитарного сертификата Республики Казахстан. Отклонения от нормы были выявлены при проведении досмотров специалистами территориального Управления Россельхознадзора.

Пришлось сжечь. Омичам завезли больше 500 тонн зараженных насекомыми фруктов и овощей
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Овощи#Новости#Анастасия Баянова#Опасные овощи
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Сегодня, 06:24
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
Сегодня, 04:29
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Сегодня, 03:33
Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег
Сегодня, 06:11
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
Сегодня, 07:36
Омских депутатов заинтересовали «собачьи свадьбы»
Сегодня, 08:55