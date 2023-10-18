Карантинные вредные объекты. В Омскую область завезли 30 тонн опасных перцев

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Установлено, что с начала 2023 года было выявлено 59 случаев заражения продукции, которая ввозится на территорию региона, карантинными вредными организмами, из них в 14 случаях она была заражена повиликой.
Повилика — карантинный вредный сорняк, который включен в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».
Несмотря на попытки пресечения ввоза опасной продукции, в октябре этого года в партии овощей снова нашли вредный сорняк. Две партии свежих перцев в количестве 30 тонн поступили на территорию региона в сопровождении фитосанитарного сертификата Республики Казахстан. Отклонения от нормы были выявлены при проведении досмотров специалистами территориального Управления Россельхознадзора.