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Овощи и фрукты

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2024
На прилавки омских магазинов чуть не попали 36 тонн перцев с опасным паразитом
В Россельхознадзоре рассказали, что в Омскую область из Казахстана пытались провезти 36 тонн опасных перцев, овощи были заражены повиликой.
13 августа, 12:43
Неожиданное похолодание, внутренний туризм и опасные вредители. Омск сегодня
7 августа, 13:59
Могут съедать все. В Омскую область проникли 11 тонн нектаринов с опасным вредителем
7 августа, 13:16
Не только вкусно, но и полезно: как выбрать овощи и фрукты в магазине
25 июля, 05:00
2023
Овощи с паразитами, снос аварийных домов и унитазы без перегородок. Омск сегодня
27 сентября 2023, 15:09
Страшная ошибка. В Омскую область из Казахстана вместо персиков привезли нектарины
В регион собирались ввести большую партию плодов, но груз на территорию не был допущен.
30 мая 2023, 11:45
2022
Омским фермерам разрешили мерзнуть зимой. Работу ярмарок продлили до конца года
На портале администрации города рассказали о продлении ярмарок. Омские фермеры смогут закаляться по выходным до конца года.
25 октября 2022, 11:57
Бурков заявил о готовности Омска стать хабом для поставки овощей в регионы Сибири
26 апреля 2022, 11:50

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