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Вредители

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2024
В Омск привезли 9 тонн гранатов, зараженных опасными белыми жуками с длинными лапками
17 октября, 05:27
Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки
25 сентября, 04:56
Заражены опасным червецом. В Омск не пустили гранаты из Узбекистана
Червец Комстока активно расселяется и может распространяться через заражённый посадочный материал и инструменты.
11 сентября, 05:05
Отравляет растения. На нескольких улицах Омска ввели карантин из-за опасного сорняка
Россельхознадзор установил карантинные зоны на улицах Куйбышева и Кемеровской, такие меры связаны с очагами повилики.
20 августа, 14:25
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44
На прилавки омских магазинов чуть не попали 36 тонн перцев с опасным паразитом
В Россельхознадзоре рассказали, что в Омскую область из Казахстана пытались провезти 36 тонн опасных перцев, овощи были заражены повиликой.
13 августа, 12:43
Неожиданное похолодание, внутренний туризм и опасные вредители. Омск сегодня
7 августа, 13:59
Могут съедать все. В Омскую область проникли 11 тонн нектаринов с опасным вредителем
7 августа, 13:16
Опасный паразит. Житель Омской области нашел в лесу редкий гриб
22 июля, 13:43
Опасные абрикосы. Из Узбекистана в Омск завезли фрукты с прожорливым насекомым
6 июля, 09:28
В Омской области снова ввели карантин из-за нашествия черного елового усача
21 марта, 09:12
2023
В Омскую область привезли зараженную опасными насекомыми черешню
Информацию об этом передали в Россельхознадзор.
21 июня 2023, 14:01
Кто такой непарный шелкопряд и почему он атаковал Омскую область
21 июня 2023, 13:00
Голый лес. Омичам рассказали, почему деревья не обрабатывают от шелкопряда
19 июня 2023, 08:56

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