Могут съедать все. В Омскую область проникли 11 тонн нектаринов с опасным вредителем

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Несколько дней назад в Омскую область поступила крупная партия нектаринов из Узбекистана, общий вес фруктов составил 11,2 тонн. Однако во время досмотра сотрудники Россельхознадзора выявили опасного карантинного вредителя — восточную плодожорку.
После этого собственнику продукции было вынесено предписание о проведении фумигации (обеззараживания фруктов). В результате повторной проверки специалисты не обнаружили насекомых, партию разрешили продавать омичам.
Восточная плодожорка — это опасный карантинный вредитель, он поедает плоды и побеги персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни и миндаля. Поврежденность плодов может достигать 100%.