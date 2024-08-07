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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Омскую область проникли 11 тонн нектаринов с опасным вредителем

Могут съедать все. В Омскую область проникли 11 тонн нектаринов с опасным вредителем

7 августа 2024, 13:16
Фото: 1MI

В Омскую область проникли 11 тонн нектаринов с опасным вредителем

В Омскую область поступила крупная партия нектаринов с опасным вредителем, выявить его удалось только во время досмотра Россельхознадзора, фрукты прошли контроль только после обеззараживания.

Несколько дней назад в Омскую область поступила крупная партия нектаринов из Узбекистана, общий вес фруктов составил 11,2 тонн. Однако во время досмотра сотрудники Россельхознадзора выявили опасного карантинного вредителя — восточную плодожорку.

После этого собственнику продукции было вынесено предписание о проведении фумигации (обеззараживания фруктов). В результате повторной проверки специалисты не обнаружили насекомых, партию разрешили продавать омичам.

Восточная плодожорка — это опасный карантинный вредитель, он поедает плоды и побеги персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни и миндаля. Поврежденность плодов может достигать 100%.

Опасные абрикосы. Из Узбекистана в Омск завезли фрукты с прожорливым насекомым
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Фрукты#Новости#Овощи и фрукты#Обработка#Вредители#Вредители запасов#Борьба с вредителями
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