Приводят в порядок. Администрация Омского района отчиталась о содержании дорог

На этой неделе тяжелая техника «зашла» сразу в несколько поселений района: в Нижней Ильинки грейдеры выровняли около половины дорог населенного пункта, в деревне Нива была ликвидирована колейность дороги к кладбищу и на Зеленой улице. Также запланирована работа грейдера в Усть-Заостровке — в третьей декаде августа и Пушкинском: для этого необходима стабильная погода.