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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:43

иллюстрация

Приводят в порядок. Администрация Омского района отчиталась о содержании дорог

9 августа 2024, 07:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Работы по содержанию и восстановлению дорог Омского района продолжаются: администрация муниципалитета отчиталась о выравнивании колей и очистке обочин от сорняков.

Как рассказали в администрации Омского муниципального района, необходимые работы завершены уже в 10 поселениях: рабочие уделяют внимание не только состоянию автомобильных дорог, но даже аллеям.

Так, например, в селе Калинино рабочие привели в порядок лужайку у памятника Победы на Советской улице: сорняки и высокую траву скосили в ручном режиме. В дальнейшем опрятное состояние окрестностей памятника продолжат поддерживать.

Наибольшего внимания потребовало состояние дорог в Новоомском сельском поселении: некоторые участки дорог (въезд в Аграрно-технологический колледж, Иртышская улица) потребовали отсыпки полотна — завоз материала для работ организовали местные жители, за что удостоились благодарности администрации. Также, при помощи специальной техники, были окошены Граничная, Зеленая и Береговая улицы. Кроме того, рабочие помогли скосить траву семьям участников СВО.

На этой неделе тяжелая техника «зашла» сразу в несколько поселений района: в Нижней Ильинки грейдеры выровняли около половины дорог населенного пункта, в деревне Нива была ликвидирована колейность дороги к кладбищу и на Зеленой улице. Также запланирована работа грейдера в Усть-Заостровке — в третьей декаде августа и Пушкинском: для этого необходима стабильная погода.

Напомним, ранее Город55 сообщал о начале восстановительных и ремонтных работ в Усть-Ишиме — туда администрация Омского муниципального района ранее направила волонтерские бригады и строительные материалы для подготовки пострадавших от паводка домов к холодам.

Волонтеры из Омского муниципального района приступили к помощи жителям Усть-Ишима
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#Илья Скобин#Транспорт#Дороги#Омск#Ремонт дорог#Администрация#Техника#Новости#Строительные материалы#Колледж#Усть-Ишим#Содержание дорог
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