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Updated Сегодня, 02:32

Работа волонтеров в Усть-Ишиме

Волонтеры из Омского муниципального района приступили к помощи жителям Усть-Ишима

2 августа 2024, 02:30
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Работа волонтеров в Усть-Ишиме
Бригады волонтеров из Омского района продолжают работу в Усть-Ишиме: основной приоритет — подготовить жилье к безопасной зимовке.

По данным пресс-службы администрации Омского муниципального района, волонтеры из числа ремонтных бригад, направленных в Усть-Ишимский район, продолжают свою работу: просушка жилья, оказавшегося в воде из-за паводка, уже практически завершена, и теперь специалистам и их помощникам предстоят масштабные ремонтные работы.

Как отмечается в сообщении, сейчас в Усть-Ишиме работают 16 специалистов из омского района: восстанавливают нормальную и безопасную работу электрических коммуникаций, а также обследуют и ремонтируют полы домов — от этого зависит возможность безопасной зимовки местных жителей. Кроме того, с 31 июля в Усть-Ишиме начали свою работу строители, которым предстоит ремонт печного отопления в домах усть-ишимцев и восстановление самых важных домовых помещений — кухонь и спален.

Из Омского района в Усть-Ишим поставляют необходимые стройматериалыИз Омского района в Усть-Ишим поставляют необходимые стройматериалы
Из Омского района в Усть-Ишим поставляют необходимые стройматериалы
Фото: Telegram-канал главы Омского района Геннадия Долматова

Как отметил в своем Telegram-канале Геннадий Долматов, возглавляющий Омский муниципальный район, строители оснащены всем необходимым — инструменты и необходимые материалы им также предоставляет районная администрация.

Все работы по ремонту домов жителей Усть-Ишима планируется завершить к 15 сентября — именно такой срок был установлен поручением губернатора Омской области, Виталия Хоценко.

Напомним, ранее Город55 сообщал о визите главы Омского муниципального района в Усть-Ишим: во время рабочей поездки Геннадий Долматов вместе с представителями администрации Омского района ознакомился с просьбами местных жителей и отдал распоряжения о формировании волонтерских бригад строителей.

Помогая землякам. Глава Омского района отправился в рабочую поездку в Усть-Ишим
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#Илья Скобин#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Отопление#Губернатор#Паводок#Помощь#Новости#Строители#Волонтеры#Усть-Ишим#Геннадий Долматов
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