Волонтеры из Омского муниципального района приступили к помощи жителям Усть-Ишима

Как отмечается в сообщении, сейчас в Усть-Ишиме работают 16 специалистов из омского района: восстанавливают нормальную и безопасную работу электрических коммуникаций, а также обследуют и ремонтируют полы домов — от этого зависит возможность безопасной зимовки местных жителей. Кроме того, с 31 июля в Усть-Ишиме начали свою работу строители, которым предстоит ремонт печного отопления в домах усть-ишимцев и восстановление самых важных домовых помещений — кухонь и спален.