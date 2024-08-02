Волонтеры из Омского муниципального района приступили к помощи жителям Усть-Ишима

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
По данным пресс-службы администрации Омского муниципального района, волонтеры из числа ремонтных бригад, направленных в Усть-Ишимский район, продолжают свою работу: просушка жилья, оказавшегося в воде из-за паводка, уже практически завершена, и теперь специалистам и их помощникам предстоят масштабные ремонтные работы.
Как отмечается в сообщении, сейчас в Усть-Ишиме работают 16 специалистов из омского района: восстанавливают нормальную и безопасную работу электрических коммуникаций, а также обследуют и ремонтируют полы домов — от этого зависит возможность безопасной зимовки местных жителей. Кроме того, с 31 июля в Усть-Ишиме начали свою работу строители, которым предстоит ремонт печного отопления в домах усть-ишимцев и восстановление самых важных домовых помещений — кухонь и спален.
Как отметил в своем Telegram-канале Геннадий Долматов, возглавляющий Омский муниципальный район, строители оснащены всем необходимым — инструменты и необходимые материалы им также предоставляет районная администрация.
Все работы по ремонту домов жителей Усть-Ишима планируется завершить к 15 сентября — именно такой срок был установлен поручением губернатора Омской области, Виталия Хоценко.
Напомним, ранее Город55 сообщал о визите главы Омского муниципального района в Усть-Ишим: во время рабочей поездки Геннадий Долматов вместе с представителями администрации Омского района ознакомился с просьбами местных жителей и отдал распоряжения о формировании волонтерских бригад строителей.