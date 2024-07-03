Начеку. Бастрыкин узнал о проблеме с переправой тела ветерана войны в Омской области

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Стало известно, что глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин занялся вопросом организации переправы в селе Новоуйка Омской области. Ранее местные жители столкнулись с проблемой организации похорон из-за отсутствия моста через реку Шайтанка.
Как выяснилось, переправы нет на протяжении уже нескольких лет. Сельчане собственными руками сооружают ее из досок, но конструкция не внушает доверия. Глава района сообщал, что мост разрушился 15 лет назад, и работала временная переправа. Но этой весной ее размыло из-за повышения уровня воды в реке.
Недавно через реку перевозили гроб с телом ветерана Великой Отечественной войны, на тот берег, где расположено кладбище. Это также было небезопасно, потому что был риск опрокидывания лодки с усопшим.
Жители Новоуйки неоднократно обращались в сельскую администрацию, чтобы в селе соорудили надежный мост, однако никаких мер для этого не предпринималось. Теперь к делу подключился следком. Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Омской области Олегу Винникову провести процессуальную проверку. Омские следователи должны доложить после все детали высшему руководству.