Начеку. Бастрыкин узнал о проблеме с переправой тела ветерана войны в Омской области

Как выяснилось, переправы нет на протяжении уже нескольких лет. Сельчане собственными руками сооружают ее из досок, но конструкция не внушает доверия. Глава района сообщал, что мост разрушился 15 лет назад, и работала временная переправа. Но этой весной ее размыло из-за повышения уровня воды в реке.