Не дал перейти улицу. В Омске водитель самосвала сбил ребенка на пешеходнике

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Прокуратура города Омска направила в суд уголовное дело в отношении 66-летнего водителя самосвала «КамАЗ», по вине которого в январе 2024 года пострадал ребенок.
По версии следствия, 9 января водитель самосвала не уступил дорогу 11-летнему мальчику, который переходил проезжую часть вместе с матерью и братом на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома по улице Индустриальная, 3А. В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы.
Водитель самосвала признал свою вину и выразил желание возместить ущерб пострадавшему и его семье.
Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд для рассмотрения по существу. Водителю грозит наказание до 2 лет лишения свободы.
Недавно Город55 сообщал о похожем случае, где 51-летний мужчина за рулем «Тойоты» сбил пятилетнего мальчика, который перебегал дорогу