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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Иллюстрация

Не дал перейти улицу. В Омске водитель самосвала сбил ребенка на пешеходнике

2 августа 2024, 07:27
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске водитель «КамАЗа» пойдет под суд за ДТП с ребенком

Мужчина не стал уступать дорогу семье, которая переходила улицу. В результате этого 11-летний школьник получил серьезные травмы и находился на лечении в больнице.

Прокуратура города Омска направила в суд уголовное дело в отношении 66-летнего водителя самосвала «КамАЗ», по вине которого в январе 2024 года пострадал ребенок.

По версии следствия, 9 января водитель самосвала не уступил дорогу 11-летнему мальчику, который переходил проезжую часть вместе с матерью и братом на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома по улице Индустриальная, 3А. В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы.

Видео: Прокуратура Омской области

Водитель самосвала признал свою вину и выразил желание возместить ущерб пострадавшему и его семье.

Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд для рассмотрения по существу. Водителю грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

Недавно Город55 сообщал о похожем случае, где 51-летний мужчина за рулем «Тойоты» сбил пятилетнего мальчика, который перебегал дорогу

Перебегал дорогу. В частном секторе на 26-й Линии иномарка сбила пятилетнего омича
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#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Прокуратура#Суд#Пострадавшие#Авария#Новости#Пострадал ребенок
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