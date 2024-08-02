Не дал перейти улицу. В Омске водитель самосвала сбил ребенка на пешеходнике

По версии следствия, 9 января водитель самосвала не уступил дорогу 11-летнему мальчику, который переходил проезжую часть вместе с матерью и братом на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома по улице Индустриальная, 3А. В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы.