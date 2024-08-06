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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Сергей Федоров и Алена Калагурова на двухместном самолете Bristell NG-5

Трагедия в Приморье: авиапутешественники из Омска разбились на частном самолете

6 августа 2024, 11:08
Фото: Телеграм-канал «SHOT»
Сергей Федоров и Алена Калагурова на двухместном самолете Bristell NG-5

В Приморье потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились омичи

Связь с легкомоторным самолетом пропала в районе горы Лысая, примерно в 30 километрах от посадочной площадки «Новороссия».

Сергей Федоров и Алена Калагурова отправились в длительный перелет на двухместном самолете Bristell NG-5 по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. Согласно информации из ТГ-канала 112, самолет должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в 8 часов утра, но этого не произошло.

Диспетчеры воинской части ПВО стали очевидцами авиакатастрофы. Они сообщили, что самолет разбился на Лысой горе, в районе Серебряного перевала. Высота горы составляет 1800 метров. Пилоты успешно преодолели две сопки: первая была высотой 700 метров, а вторая — 1000 метров. Однако последняя сопка перед аэродромом стала для них непреодолимым испытанием. Отметим, что катастрофа произошла в условиях густого тумана.

В настоящее время спасатели отправились к месту крушения, но пока не могут туда добраться из-за сильного тумана, пишет «SHOT».

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что Сергей Федоров не учел прогноз о сильном тумане и ливне, который предоставили оперативные службы. Сейчас Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств случившегося. Об этом сообщили в телеграм-канале MASH.

Ранее Город55 рассказывал, что в июле в Камчатском крае потерпел крушение вертолет, которым управлял спортсмен из Омска. Экипаж перестал выходить на связь через несколько часов после взлета. В результате авиакатастрофы погибли три человека, находившиеся на борту, включая омского биатлониста Игоря Малиновского.

Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета
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