Трагедия в Приморье: авиапутешественники из Омска разбились на частном самолете

Диспетчеры воинской части ПВО стали очевидцами авиакатастрофы. Они сообщили, что самолет разбился на Лысой горе, в районе Серебряного перевала. Высота горы составляет 1800 метров. Пилоты успешно преодолели две сопки: первая была высотой 700 метров, а вторая — 1000 метров. Однако последняя сопка перед аэродромом стала для них непреодолимым испытанием. Отметим, что катастрофа произошла в условиях густого тумана.