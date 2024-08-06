Дома не затопит. В новом строящемся омском ЖК «Пушкино» появится «ливневка»

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Городу55 стало известно, что «Омскводоканал» собирается построить сети ливневой канализации к жилому комплексу «Пушкино» в одноименном селе Омского района. Проект строительства накануне, 5 августа, одобрило общество с ограниченной ответственностью «Базис».
Разработку проектной документации «Омскводоканал», который выступает техническим заказчиком, доверил местной компании «Сибстроймонтаж». Последняя специализируется на строительстве коммунальных объектов.
Под «ливневку» отведен участок площадью 5000 «квадратов» вблизи строящегося ЖК. Землю как раз разрешается использовать под коммунальное обслуживание.
Напомним, что возводит ЖК в Омском районе компания «Партнер» из Тюмени. Строительство первого дома в микрорайоне уже ведется и завершится ориентировочно в четвертом квартале 2025-го.
Кстати, проблемы с «ливневками» должны начать решать и в Омске. Сейчас УДХБ ищет подрядчика, который за 19,2 млн рублей обустроит необходимые коммуникации по 19 адресам.