gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Иллюстрация

Дома не затопит. В новом строящемся омском ЖК «Пушкино» появится «ливневка»

6 августа 2024, 06:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

К новому элитному ЖК «Пушкино» в Омском районе хотят построить «ливневку»

Над проектной документацией для «Водоканала» работала местная фирма «Сибстроймонтаж».

Городу55 стало известно, что «Омскводоканал» собирается построить сети ливневой канализации к жилому комплексу «Пушкино» в одноименном селе Омского района. Проект строительства накануне, 5 августа, одобрило общество с ограниченной ответственностью «Базис».

Разработку проектной документации «Омскводоканал», который выступает техническим заказчиком, доверил местной компании «Сибстроймонтаж». Последняя специализируется на строительстве коммунальных объектов.

Под «ливневку» отведен участок площадью 5000 «квадратов» вблизи строящегося ЖК. Землю как раз разрешается использовать под коммунальное обслуживание.

Участок, отведенный под строительство ливневой канализацииУчасток, отведенный под строительство ливневой канализации
Участок, отведенный под строительство ливневой канализации
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что возводит ЖК в Омском районе компания «Партнер» из Тюмени. Строительство первого дома в микрорайоне уже ведется и завершится ориентировочно в четвертом квартале 2025-го.

Кстати, проблемы с «ливневками» должны начать решать и в Омске. Сейчас УДХБ ищет подрядчика, который за 19,2 млн рублей обустроит необходимые коммуникации по 19 адресам.

Больше никаких луж. Омское УДХБ потратит 20 миллионов на обустройство «ливневок»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Водоканал#Омский район#Новости#Ливневка#Микрорайон#Ливневая канализация#ЖК Пушкино
Подпишитесь
«Реновация по-омски»: новая зона застройки на Северных уменьшилась в полтора раза
Сегодня, 05:09
Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля
Вчера, 11:28
Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим
Сегодня, 02:42
Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях
Вчера, 13:21
В Омске выставили на торги право взять в концессию Зеленый остров
Сегодня, 07:55
Съел бы в один присест. Омичи подарили Виталию Гогунскому «блин-блинский»
Сегодня, 03:14