Согласовали. В проект первого дома в омском ЖК «Пушкино» внесли корректировки

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Тюменскому девелоперу «Партнер», который в декабре прошлого года приступил к строительству ЖК «Пушкино» в Омском районе, одобрили доработанный проект первого дома. Как стало известно Городу55, положительное заключение 3 июня выдало московское ООО «Строительство экспертизы проекты».
Застройщиком первого четырехэтажного дома в новом микрорайоне выступает тюменский «Партнер-строй», которым с декабря прошлого года руководит Андрей Никифоров. Разработкой проектной документации занималась другая компания, относящаяся к акционерному обществу «Партнер» — ООО «Партнер. Проект».
Какие именно изменения пришлось вносить в проект — неизвестно.
Первую четырехэтажку на 175 квартир возводят на земельном участке площадью 14476 «квадратов». Разрешение на строительство объекта получено еще в мае 2023-го. Общая площадь квартир в доме составит более 10 тысяч кв. м. Достроить многоквартирный дом планируют в четвертом квартале 2025 года.
Проект второго дома в ЖК «Пушкино» уже, кстати, тоже готов и одобрен экспертной организацией в феврале этого года. Всего же в пригороде тюменский застройщик планирует возвести 278 тысяч «квадратов» жилья стандарт- и комфорт-класса.