Согласовали. В проект первого дома в омском ЖК «Пушкино» внесли корректировки

Проект второго дома в ЖК «Пушкино» уже, кстати, тоже готов и одобрен экспертной организацией в феврале этого года. Всего же в пригороде тюменский застройщик планирует возвести 278 тысяч «квадратов» жилья стандарт- и комфорт-класса.