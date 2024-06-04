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Согласовали. В проект первого дома в омском ЖК «Пушкино» внесли корректировки

4 июня 2024, 06:22
Фото: 1MI
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Доработанный проект первого дома в омском ЖК «Пушкино» прошел экспертизу

Возводит новый микрорайон в Омском районе тюменский застройщик — компания «Партнер».

Тюменскому девелоперу «Партнер», который в декабре прошлого года приступил к строительству ЖК «Пушкино» в Омском районе, одобрили доработанный проект первого дома. Как стало известно Городу55, положительное заключение 3 июня выдало московское ООО «Строительство экспертизы проекты».

Застройщиком первого четырехэтажного дома в новом микрорайоне выступает тюменский «Партнер-строй», которым с декабря прошлого года руководит Андрей Никифоров. Разработкой проектной документации занималась другая компания, относящаяся к акционерному обществу «Партнер» — ООО «Партнер. Проект».

Какие именно изменения пришлось вносить в проект — неизвестно.

Участок, на котором возводят первый дом для ЖК «Пушкино»Участок, на котором возводят первый дом для ЖК «Пушкино»
Участок, на котором возводят первый дом для ЖК «Пушкино»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Первую четырехэтажку на 175 квартир возводят на земельном участке площадью 14476 «квадратов». Разрешение на строительство объекта получено еще в мае 2023-го. Общая площадь квартир в доме составит более 10 тысяч кв. м. Достроить многоквартирный дом планируют в четвертом квартале 2025 года.

Проект второго дома в ЖК «Пушкино» уже, кстати, тоже готов и одобрен экспертной организацией в феврале этого года. Всего же в пригороде тюменский застройщик планирует возвести 278 тысяч «квадратов» жилья стандарт- и комфорт-класса.

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#Юлия Истомина#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Омский район#Новости#Экспертиза#Жилой комплекс#ЖК Пушкино
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