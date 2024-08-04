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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

иллюстрация

Больше никаких луж. Омское УДХБ потратит 20 миллионов на обустройство «ливневок»

4 августа 2024, 04:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

УДХБ начало поиск подрядчика для обустройства ливневой канализации в Омске

Соответствующая запись появилась на портале ЕИС «Закупки» — до ноября текущего года в Омске должны обустроить необходимые коммуникации практически по 20 адресам. Где именно станет «чуть посуше» — разобралась редакция Города55.

В первый день августа на портале ЕИС «Закупки» появился новый аукцион: омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства намерено решить вопрос городской ливневой канализации до 31 октября.

Как следует из документации, опубликованной вместе с закупкой, работы планируют провести по 19 адресам — с ними можно ознакомиться на фото ниже:

Адреса, где разместят ливневую канализациюАдреса, где разместят ливневую канализацию
Адреса, где разместят ливневую канализацию
Фото: Документация, размещенная на ЕИС «Закупки»

Стоимость контракта сейчас оценили в 19,285 млн рублей: на эту сумму подрядчику предстоит уложить трубы водоотведения (в приложении к контракту указано, что их диаметр должен быть не меньше 40 сантиметров, а также труба должна выдерживать до 10 атмосфер давления), установить чугунные дождеприемники, специальные лотки и плиты перекрытий. Не исключено, что цена может измениться.

Напомним, ранее Город55 сообщал о другой закупке, также связанной с ливневой канализацией Омска: согласно ей, в распоряжении УДХБ должна была появиться электронная карта-схема ливневых коммуникаций города — на эти цели в Управлении выделили 10,3 млн рублей.

В Омске потратят 10 млн рублей на инвентаризацию ливневки
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#Илья Скобин#Омск#Благоустройство#Аукцион#Дорожное хозяйство#Новости#УДХБ#Закупки#Август#Коммуникации#Город55#Ливневая канализация
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