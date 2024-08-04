Больше никаких луж. Омское УДХБ потратит 20 миллионов на обустройство «ливневок»

Стоимость контракта сейчас оценили в 19,285 млн рублей: на эту сумму подрядчику предстоит уложить трубы водоотведения (в приложении к контракту указано, что их диаметр должен быть не меньше 40 сантиметров, а также труба должна выдерживать до 10 атмосфер давления), установить чугунные дождеприемники, специальные лотки и плиты перекрытий. Не исключено, что цена может измениться.