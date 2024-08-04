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Дорожный знак

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«Мотивация». В одной из деревень Омской области появился необычный дорожный знак
Жители Верхнего Карбуша прививают водителям мотивацию ехать тише: на одной из улиц деревни появился дорожный знак с «угрожающим» содержанием.
4 августа, 12:33
Вылетел на тротуар. В Омске накажут водителя, наехавшего на пешеходов в центре города
16 апреля, 06:25
2023
Снес дерево и дорожный знак. У омича конфисковали два автомобиля за пьяную езду
Также мужчине предстоят 400 часов обязательных работ.
18 сентября 2023, 05:14
На Ленинградском мосту в Омске вводят ограничение на движение транспорта по весу
Это необходимо, чтобы снизить вибрацию на время строительных работ.
31 мая 2023, 07:13
В Омске возле метромоста поменяли схему движения
Изменения коснулись перекрестка улиц Булатова и Орджоникидзе.
21 апреля 2023, 12:01
Вниманию автомобилистов. В Омске в Нефтяниках изменилась схема движения
За игнорирование нового дорожного знака ждет штраф 1500 рублей.
16 марта 2023, 06:43

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