В виде сумки для доставки продуктов. «Авангард» заказал три новых дирижабля

Третий дирижабль (фото 3) планируется сделать в форме сумки для доставки продуктов с логотипом «Самокат», она также будет летать под сводами арены на домашних играх. Высота дирижабля составит 3 метра, ширина — не менее 2,5 метров, глубина — не менее 2 метров.