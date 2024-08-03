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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:44

«Авангард» заказал три новых дирижабля к началу нового сезона

В виде сумки для доставки продуктов. «Авангард» заказал три новых дирижабля

3 августа 2024, 10:42
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» заказал три новых дирижабля к началу нового сезона

Омский хоккейный клуб ищет подрядчика, который изготовит три новых дирижабля к предстоящему сезону, один из них будет с логотипом сервиса доставки продуктов.

«Авангард» ищет подрядчика, который изготовит три новых дирижабля к предстоящему сезону. Соответствующая закупка появилась на сайте омского хоккейного клуба.

Первый дирижабль (фото 1) будет в форме оранжевого овала с логотипом G-Drive Арены, похожие летали по арене в предыдущем сезоне. Его длина составит 4,5–5,5 метров, а диаметр — не менее 2 метров.

Второй дирижабль (фото 2) будет в форме шара с логотипом Fonbet, его диаметр составит до 3 метров.

Третий дирижабль (фото 3) планируется сделать в форме сумки для доставки продуктов с логотипом «Самокат», она также будет летать под сводами арены на домашних играх. Высота дирижабля составит 3 метра, ширина — не менее 2,5 метров, глубина — не менее 2 метров.

Фото: ХК "Авангард"
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#Анастасия Баянова#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Арена#Авангард хоккей#Омский авангард#G-Drive Арена#Авангард Омск
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