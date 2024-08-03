В виде сумки для доставки продуктов. «Авангард» заказал три новых дирижабля

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
«Авангард» ищет подрядчика, который изготовит три новых дирижабля к предстоящему сезону. Соответствующая закупка появилась на сайте омского хоккейного клуба.
Первый дирижабль (фото 1) будет в форме оранжевого овала с логотипом G-Drive Арены, похожие летали по арене в предыдущем сезоне. Его длина составит 4,5–5,5 метров, а диаметр — не менее 2 метров.
Второй дирижабль (фото 2) будет в форме шара с логотипом Fonbet, его диаметр составит до 3 метров.
Третий дирижабль (фото 3) планируется сделать в форме сумки для доставки продуктов с логотипом «Самокат», она также будет летать под сводами арены на домашних играх. Высота дирижабля составит 3 метра, ширина — не менее 2,5 метров, глубина — не менее 2 метров.