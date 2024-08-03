«Нет готовых легионеров»: 2 вакансии иностранцев в «Авангарде» останутся незакрытыми

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Генеральный менеджер хоккейной команды «Авангард» Антон Курьянов рассказал журналисту портала «Чемпионат» о судьбе двух легионерских вакансий, которые пока остаются открытыми. Оказалось, что закрывать их и не планируется.
— Есть наша команда, есть молодые ребята, которые, я надеюсь, заберут свои места в составе, — объяснил Курьянов. — Давайте откровенно: на рынке сейчас нет готовых легионеров, которые могли бы нам помочь…
На данный момент в «Авангарде» играют форварды Рид Буше, Коул Кэсселс и Линден Вей. Еще есть защитник Даррен Дитц, но он не считается легионером, так как имеет гражданство Казахстана.