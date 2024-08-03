gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

В «Авангарде» рассказали, что не планируют закрывать 2 вакансии иностранцев

«Нет готовых легионеров»: 2 вакансии иностранцев в «Авангарде» останутся незакрытыми

3 августа 2024, 05:02
Фото: ХК Авангард

В «Авангарде» рассказали, что не планируют закрывать 2 вакансии иностранцев

По словам генерального менеджера клуба Антона Курьянова, ставку планируется делать на своих игроков.

Генеральный менеджер хоккейной команды «Авангард» Антон Курьянов рассказал журналисту портала «Чемпионат» о судьбе двух легионерских вакансий, которые пока остаются открытыми. Оказалось, что закрывать их и не планируется.

— Есть наша команда, есть молодые ребята, которые, я надеюсь, заберут свои места в составе, — объяснил Курьянов. — Давайте откровенно: на рынке сейчас нет готовых легионеров, которые могли бы нам помочь…

На данный момент в «Авангарде» играют форварды Рид Буше, Коул Кэсселс и Линден Вей. Еще есть защитник Даррен Дитц, но он не считается легионером, так как имеет гражданство Казахстана.

Ткачева не отправили в список травмированных игроков «Авангарда»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Спорт#Авангард#Новости#Антон Курьянов
Подпишитесь
От регаты до «Пиццы»: омичи продолжают отмечать День города
Сегодня, 06:12
В омском депстрое произошла еще одна громкая отставка
Сегодня, 04:40
Стали известны победители Сибирского международного марафона
Сегодня, 08:07
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Вчера, 11:30
Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города
Сегодня, 08:37