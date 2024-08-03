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В Омской области пятый год ищут 50-летнего мужчину, пропавшего со стройплощадки

Местонахождение неизвестно. В Омской области пятый год ищут 50-летнего мужчину

3 августа 2024, 09:46
Фото: 1MI

В Омской области пятый год ищут 50-летнего мужчину, пропавшего со стройплощадки

Сотрудники регионального УМВД продолжают искать 50-летнего Омского района, который ушел с территории строительной площадки и пропал.

Сотрудники ОМВД по Омскому району продолжают поиски без вести пропавшего жителя поселка Полтавка. В июне 2019 года 50-летний мужчина ушел со стройки в селе Малокулачье, после чего пропал. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины следующие: на вид 45–50 лет, худощавое телосложение, рост 175–180 см, карие глаза и темно-русые волосы. В день исчезновения он был одет в черную кепку, серую футболку, спортивные синие брюки и серые кроссовки. Есть и особые приметы: шрам вдоль мизинца и татуировка в виде нескольких точек.

«Если вы располагаете любой информацией, которая поможет установить местонахождение Дмитрия Мавлютова, сообщите по телефонам: (3812) 79-38-02, 79-32-87 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, что в Омской области продолжаются поиски еще одного мужчины. В октябре 2021 года 46-летний рыбак рыбачил на острове возле села Усть-Заостровка, после чего перестал выходить на связь.

Ушел рыбачить и не вернулся. В Омской области уже три года разыскивают мужчину
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