Местонахождение неизвестно. В Омской области пятый год ищут 50-летнего мужчину

Приметы мужчины следующие: на вид 45–50 лет, худощавое телосложение, рост 175–180 см, карие глаза и темно-русые волосы. В день исчезновения он был одет в черную кепку, серую футболку, спортивные синие брюки и серые кроссовки. Есть и особые приметы: шрам вдоль мизинца и татуировка в виде нескольких точек.