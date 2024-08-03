Местонахождение неизвестно. В Омской области пятый год ищут 50-летнего мужчину

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Сотрудники ОМВД по Омскому району продолжают поиски без вести пропавшего жителя поселка Полтавка. В июне 2019 года 50-летний мужчина ушел со стройки в селе Малокулачье, после чего пропал. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Приметы мужчины следующие: на вид 45–50 лет, худощавое телосложение, рост 175–180 см, карие глаза и темно-русые волосы. В день исчезновения он был одет в черную кепку, серую футболку, спортивные синие брюки и серые кроссовки. Есть и особые приметы: шрам вдоль мизинца и татуировка в виде нескольких точек.
«Если вы располагаете любой информацией, которая поможет установить местонахождение Дмитрия Мавлютова, сообщите по телефонам: (3812) 79-38-02, 79-32-87 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, что в Омской области продолжаются поиски еще одного мужчины. В октябре 2021 года 46-летний рыбак рыбачил на острове возле села Усть-Заостровка, после чего перестал выходить на связь.