Ушел рыбачить и не вернулся. В Омской области уже три года разыскивают мужчину

В Омском районе оперативники заняты розысками без вести пропавшего 46-летнего мужчины. Как рассказали родственники, в октябре 2021 года он рыбачил на острове возле села Усть-Заостровка, после чего перестал выходить на связь. С тех пор о нем ничего неизвестно.