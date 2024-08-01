gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Иллюстрация

Ушел рыбачить и не вернулся. В Омской области уже три года разыскивают мужчину

1 августа 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омской области уже три года не могут найти голубоглазого рыбака

Он отправился порыбачить на остров, где перестал выходить на связь. От омича нет никаких новостей уже три года.

В Омском районе оперативники заняты розысками без вести пропавшего 46-летнего мужчины. Как рассказали родственники, в октябре 2021 года он рыбачил на острове возле села Усть-Заостровка, после чего перестал выходить на связь. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост 180 см, телосложение спортивное, темные короткие волосы, лобная залысина, голубые глаза. Рыбак был одет во влагозащитную ветровку, камуфлированный костюм, серые утепленные брюки.

О возможном местонахождении омичей просят сообщать по телефонам: (3812) 79-38-02, 79-32-87 или 102.

В Омске хотят установить стелу «ЖИВИ» в честь пропавших детей
Узнать подробнее
#Общество#Полиция#Омск#Омская область#Розыск#Пропавший#Омский район#Новости#Пропал человек#Пропажа
Подпишитесь
«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
Сегодня, 02:33
ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
Сегодня, 06:10
Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
Сегодня, 06:19
«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону
Сегодня, 06:32
Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля
Сегодня, 06:49
Птичья мыльная опера: в Омской области пара лебедей вывела шесть птенчиков
Сегодня, 04:37