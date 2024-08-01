Ушел рыбачить и не вернулся. В Омской области уже три года разыскивают мужчину

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В Омском районе оперативники заняты розысками без вести пропавшего 46-летнего мужчины. Как рассказали родственники, в октябре 2021 года он рыбачил на острове возле села Усть-Заостровка, после чего перестал выходить на связь. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост 180 см, телосложение спортивное, темные короткие волосы, лобная залысина, голубые глаза. Рыбак был одет во влагозащитную ветровку, камуфлированный костюм, серые утепленные брюки.
О возможном местонахождении омичей просят сообщать по телефонам: (3812) 79-38-02, 79-32-87 или 102.