«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Городу55 стало известно об очередном появившемся в Омске «канализационном озере». На этот раз канализационными стоками заливает пустырь, который находится между реконструируемым бульваром Архитекторов и дорогой-дублером вблизи многоэтажки №12.
Местные жители сообщили, что вода из канализации течет с июня, и предположили, что проблема возникла из-за работы дорожной техники. Запахи на затопленном участке соответствующие. При этом он уже начал покрываться илом.
«Никому нет дела до того, чем мы тут дышим. Раньше тут гуляли с собаками и ставили машины, а теперь с собаками гулять негде: с одной стороны холмы грунта и старых бетонных плит, которые на глазах разваливаются от дождей, и из них торчит арматура. Это не реконструкция, а безобразие», — пожаловалась в редакцию Города55 омичка.
Накануне вечером, 29 июля, лужа на пустыре продолжала увеличиваться.
В пресс-службе омской мэрии, куда обратился Город55, сообщили, что вода на пустыре появилась еще до того, как подрядчик реконструкции бульвара Архитекторов приступил к земляным работам.
«Предварительно, вода поступает из системы канализации, расположенной между дорогой и домами №12 и 14 по бульвару Архитекторов. В настоящее время АО „Омскводоканал“ при участии собственника системы канализации ведется работа по устранению протечки, осушению территории и приведению ее в нормативное состояние», — пояснили в администрации.
Точные сроки устранения протечки пока неизвестны. Город55 продолжает следить за ситуацией.
Напомним, что канализационными водами уже третью неделю заливает улицу Пригородную. Местные жители недавно сами нашли предполагаемое место, откуда разливаются фекалии. В «Водоканале» обещали устранить коммунальную аварию, однако до дела пока так и не дошло.