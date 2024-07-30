«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями

Напомним, что канализационными водами уже третью неделю заливает улицу Пригородную. Местные жители недавно сами нашли предполагаемое место, откуда разливаются фекалии. В «Водоканале» обещали устранить коммунальную аварию, однако до дела пока так и не дошло.