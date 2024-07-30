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Published Сегодня, 10:39

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«Канализационное озеро» сильно разлилось

«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями

30 июля 2024, 10:39
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
«Канализационное озеро» сильно разлилось

Пустырь на Левобережье Омска рядом с реконструируемым бульваром залило фекалиями

Жители домов по бульвару Архитекторов предположили, что канализационную систему нарушили техникой. В мэрии придерживаются другого мнения.

Городу55 стало известно об очередном появившемся в Омске «канализационном озере». На этот раз канализационными стоками заливает пустырь, который находится между реконструируемым бульваром Архитекторов и дорогой-дублером вблизи многоэтажки №12.

Местные жители сообщили, что вода из канализации течет с июня, и предположили, что проблема возникла из-за работы дорожной техники. Запахи на затопленном участке соответствующие. При этом он уже начал покрываться илом.

Возле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная воньВозле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная вонь
Возле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная воньВозле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная вонь
Возле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная воньВозле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная вонь
Возле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная воньВозле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная вонь
Рядом с лужами находятся бетонные блокиРядом с лужами находятся бетонные блоки
Кое-где лужи уже превратились в болотоКое-где лужи уже превратились в болото
Картину дополняют кучи земли для ремонтных работКартину дополняют кучи земли для ремонтных работ
Возле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная воньВозле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная вонь
Возле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная воньВозле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная вонь
Возле лужи на бульваре Архитекторов стоит ужасная вонь
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
«Никому нет дела до того, чем мы тут дышим. Раньше тут гуляли с собаками и ставили машины, а теперь с собаками гулять негде: с одной стороны холмы грунта и старых бетонных плит, которые на глазах разваливаются от дождей, и из них торчит арматура. Это не реконструкция, а безобразие», — пожаловалась в редакцию Города55 омичка.

Накануне вечером, 29 июля, лужа на пустыре продолжала увеличиваться.

Место, откуда бежала канализация
Видео: Юлия Истомина / gorod55.ru

В пресс-службе омской мэрии, куда обратился Город55, сообщили, что вода на пустыре появилась еще до того, как подрядчик реконструкции бульвара Архитекторов приступил к земляным работам.

«Предварительно, вода поступает из системы канализации, расположенной между дорогой и домами №12 и 14 по бульвару Архитекторов. В настоящее время АО „Омскводоканал“ при участии собственника системы канализации ведется работа по устранению протечки, осушению территории и приведению ее в нормативное состояние», — пояснили в администрации.

Точные сроки устранения протечки пока неизвестны. Город55 продолжает следить за ситуацией.

Протечку на бульваре начали устранятьПротечку на бульваре начали устранять
Протечку на бульваре начали устранятьПротечку на бульваре начали устранять
Протечку на бульваре начали устранять
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Напомним, что канализационными водами уже третью неделю заливает улицу Пригородную. Местные жители недавно сами нашли предполагаемое место, откуда разливаются фекалии. В «Водоканале» обещали устранить коммунальную аварию, однако до дела пока так и не дошло.

Вонь и нечистоты. В Омске улицу Пригородную топит водой из канализации
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Видео#Дороги#Омск#Реконструкция#Жалобы#Водоканал#Канализация#Техника#Новости#Затопление#Пустырь#Бульвар Архитекторов#Прорыв
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