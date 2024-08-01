Выбросы и неприятный запах: омичей попросили не выходить на улицу

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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На территории региона ввели режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Он действует до 10.00 утра 1 августа. По словам метеорологов, сегодня омичи могут столкнуться с неприятными запахами.
Экологи советуют жителям быть осторожными и оставаться дома при возможности, особенно это касается людей с аллергией и заболеваниями органов дыхания.
Предприятиям предписали ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу, чтобы минимизировать негативное воздействие на здоровье населения.