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Posted Сегодня, 02:20

Published Сегодня, 02:20

Modified Сегодня, 02:22

Updated Сегодня, 02:22

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Выбросы и неприятный запах: омичей попросили не выходить на улицу

1 августа 2024, 02:20
Фото: gorod55.ru
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Омичам рекомендуют остаться дома из-за вредных примесей в воздухе

Это касается жителей с аллергиями и заболеваниями легких. Метеорологи считают, что дышать городским воздухом может быть опасно.

На территории региона ввели режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Он действует до 10.00 утра 1 августа. По словам метеорологов, сегодня омичи могут столкнуться с неприятными запахами.

Экологи советуют жителям быть осторожными и оставаться дома при возможности, особенно это касается людей с аллергией и заболеваниями органов дыхания.

Предприятиям предписали ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу, чтобы минимизировать негативное воздействие на здоровье населения.

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#Общество#Омск#Омская область#Выбросы#Загрязнение воздуха#Новости#Режим нму#Запах#Нму#Неблагоприятные условия
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