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Одежда на миллион. В Омске экс-чиновник брал щедрые взятки за покровительство

1 августа 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске экс-чиновник получил от строителей миллионную взятку деньгами и одеждой

Свою вину фигуранты дела, которое уже передали в суд, признавать отказываются. У подозреваемых арестовали транспорт, счета и недвижимость.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Омскмелиоводхоз» и директора ООО «ЕвроТехСтрой». Оба фигуранта обвиняются в получении и даче взятки в особо крупном размере.

Следователи выяснили, что с января 2020 года по август 2022-го строительная компания «ЕвроТехСтрой» выполняла работы по реконструкции оросительных систем в Омском и Любинском районах по контракту с «Омскмелиоводхозом». Заместитель руководителя «Омскмелиоводхоза», который контролировал ход работ и их приемку, получил от директора «ЕвроТехСтроя» взятку в виде денег и одежды на сумму 1,1 млн рублей. Взамен чиновник оказывал коммерческой организации покровительство, попустительство и действовал в ее интересах.

Чиновник и директор строительной компании не признают свою вину, но дело уже передано в суд. Сейчас оба фигуранта находятся под домашним арестом. У них забрали машины и дома, чтобы потом покрыть ущерб от действий подозреваемых. В прокуратуре уточнили, что у чиновников арестовали 9 автомобилей, 2 земельных участка и 17 расчетных счетов в банках.

Уголовное дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде.

На скамье подсудимых. Омского чиновника ждет суд из-за взятки в полтора миллиона
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#Происшествия#Преступление#Омск#Прокуратура#Следственный комитет#Уголовное дело#Чиновники#Взятка#Новости#Обвинение#Покровительство
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