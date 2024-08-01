Одежда на миллион. В Омске экс-чиновник брал щедрые взятки за покровительство

Чиновник и директор строительной компании не признают свою вину, но дело уже передано в суд. Сейчас оба фигуранта находятся под домашним арестом. У них забрали машины и дома, чтобы потом покрыть ущерб от действий подозреваемых. В прокуратуре уточнили, что у чиновников арестовали 9 автомобилей, 2 земельных участка и 17 расчетных счетов в банках.