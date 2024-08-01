Одежда на миллион. В Омске экс-чиновник брал щедрые взятки за покровительство

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Омскмелиоводхоз» и директора ООО «ЕвроТехСтрой». Оба фигуранта обвиняются в получении и даче взятки в особо крупном размере.
Следователи выяснили, что с января 2020 года по август 2022-го строительная компания «ЕвроТехСтрой» выполняла работы по реконструкции оросительных систем в Омском и Любинском районах по контракту с «Омскмелиоводхозом». Заместитель руководителя «Омскмелиоводхоза», который контролировал ход работ и их приемку, получил от директора «ЕвроТехСтроя» взятку в виде денег и одежды на сумму 1,1 млн рублей. Взамен чиновник оказывал коммерческой организации покровительство, попустительство и действовал в ее интересах.
Чиновник и директор строительной компании не признают свою вину, но дело уже передано в суд. Сейчас оба фигуранта находятся под домашним арестом. У них забрали машины и дома, чтобы потом покрыть ущерб от действий подозреваемых. В прокуратуре уточнили, что у чиновников арестовали 9 автомобилей, 2 земельных участка и 17 расчетных счетов в банках.
Уголовное дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде.