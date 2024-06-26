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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

иллюстрация

На скамье подсудимых. Омского чиновника ждет суд из-за взятки в полтора миллиона

26 июня 2024, 13:16
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский чиновник попал на скамью подсудимых из-за взятки в полтора миллиона

За вознаграждение обвиняемый должен был вмешаться в конкурсные процедуры по госконтракту.

В региональной прокуратуре сообщили об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-глава бюджетного учреждения в Омской области. Его обвинили в получении крупной взятки.

Как считает следствие, передача денежного вознаграждения происходила в Барнауле в середине прошлой весны. Омский чиновник принял 1,5 млн рублей от юрлица. За это он должен был помочь в заключении государственных контрактов. Речь шла о поставках и монтаже модульных конструкций ФАПов и амбулаторий. Оборудование должны были привезти в Омскую область. Это были контракты на общую сумму порядка 195 млн рублей.

Чиновник согласился посодействовать, чтобы определенная компания занялась этой работой. Для этого нужно было миновать конкурсные процедуры.

Обвинительное заключение прокуратура уже утвердила. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд в Барнауле.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Чиновник#Взятка#Новости#Госконтракты
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