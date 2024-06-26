На скамье подсудимых. Омского чиновника ждет суд из-за взятки в полтора миллиона

Как считает следствие, передача денежного вознаграждения происходила в Барнауле в середине прошлой весны. Омский чиновник принял 1,5 млн рублей от юрлица. За это он должен был помочь в заключении государственных контрактов. Речь шла о поставках и монтаже модульных конструкций ФАПов и амбулаторий. Оборудование должны были привезти в Омскую область. Это были контракты на общую сумму порядка 195 млн рублей.