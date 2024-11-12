Постановление

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2024
Мэрия Омска изъяла два аварийных дома и хочет построить на их месте новостройки
12 ноября, 12:34
В Омске отменят шесть автобусных маршрутов
15 августа, 05:23
Расселят через семь лет. В Омске решили снести сразу два аварийных дома
14 августа, 05:17
Строить здесь нельзя. Участку в парке 30-летия ВЛКСМ присвоят рекреационный статус
7 августа, 08:40
Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам
31 июля, 05:33
Ждите января. Стал известен размер нового прожиточного минимума в Омской области
Повышение будет минимум на 796 рублей.
18 июля, 09:26
«Отмажу» супруга. Лже-сотрудника ФСБ, разводящего омичку на деньги, отправили в СИЗО
Мошенник пытался обмануть женщину, убедив ее, что сможет помочь ее супругу избежать уголовной ответственности.
10 июля, 09:05
Отказываются съезжать. У омичей из аварийного дома на Магистральной изымают комнаты
3 июля, 08:42
Минус один. В омском департаменте архитектуры упраздняют должность главного инженера
17 июня, 07:26
Прокуратура в деле. В селе под Омском 360 местных жителей остались без воды
24 апреля, 04:23
Пару лет как аварийный. В двухэтажном доме на Степной у омичей изымают квартиры
18 апреля, 10:47
9000 свободных «квадратов». В Омске изымают землю под 10 опасными аварийными домами
5 апреля, 09:50
Теперь официально. Осужденные будут отбывать наказание на омском заводе пластмасс
11 января, 08:36
2023
Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
28 декабря 2023, 06:20
Без сырости и коррозии. Омская мэрия озвучила лучшие бомбоубежища города за 2023 год
22 декабря 2023, 14:55
В Омске признали аварийным трехэтажный дом рядом с апарт-отелем «Маршал»
26 сентября 2023, 04:27
Для студентов омского политеха учредили стипендию в 50 тысяч имени Варнавского
25 сентября 2023, 11:30
На признание аварийным дома с обрушенным потолком на омской Московке ушел месяц
29 августа 2023, 11:11
Минус один стадион. На окраине Омска решили снести заброшенный спорткомплекс «Сокол»
17 августа 2023, 09:43
В Кировском округе Омска признали аварийной двухэтажку по улице 111 Стройплощадка
3 августа 2023, 12:38

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