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В Омской области за 108 млн выставили на продажу базу отдыха с павлинами и оленями

30 июля 2024, 10:58
Фото: 1MI
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Комплекс «Белая вежа» находится в Горьковском районе. База состоит из 3-этажной гостиницы, 15 домиков, коттеджа на 10 человек.

В Горьковском районе Омской области выставили на продажу базу отдыха «Белая вежа». Общая площадь комплекса составляет 7 гектаров. Цена готового бизнеса — 108 млн рублей.

«Развитoe туристическое направление; высокая концентрация достопримечательностей, уникальный ландшафт, настроенный турпоток», — говорится в объявлении.

База состоит из 3-этажной гостиницы, 15 домиков, коттеджа на 10 человек. Также на территории расположены кафе, бани, беседки с мангалами и без, горнолыжный спуск, вольеры с павлинами и оленями, дендропарк в стиле японского сада, площадка для кемпинга.

О причинах продажи бизнеса не сообщается.

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Фото: Авито

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области за 22,5 млн выставили на продажу базу отдыха из семи домиков. Она расположена рядом с озерами Ик и Салтаим.

Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Туризм#Омская область#Продажа#Гостиница#Кафе#База отдыха#Коттедж#Горьковский район#Олень#Бани
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