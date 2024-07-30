В Омской области за 108 млн выставили на продажу базу отдыха с павлинами и оленями

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Горьковском районе Омской области выставили на продажу базу отдыха «Белая вежа». Общая площадь комплекса составляет 7 гектаров. Цена готового бизнеса — 108 млн рублей.
«Развитoe туристическое направление; высокая концентрация достопримечательностей, уникальный ландшафт, настроенный турпоток», — говорится в объявлении.
База состоит из 3-этажной гостиницы, 15 домиков, коттеджа на 10 человек. Также на территории расположены кафе, бани, беседки с мангалами и без, горнолыжный спуск, вольеры с павлинами и оленями, дендропарк в стиле японского сада, площадка для кемпинга.
О причинах продажи бизнеса не сообщается.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области за 22,5 млн выставили на продажу базу отдыха из семи домиков. Она расположена рядом с озерами Ик и Салтаим.