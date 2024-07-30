В Омской области за 108 млн выставили на продажу базу отдыха с павлинами и оленями

База состоит из 3-этажной гостиницы, 15 домиков, коттеджа на 10 человек. Также на территории расположены кафе, бани, беседки с мангалами и без, горнолыжный спуск, вольеры с павлинами и оленями, дендропарк в стиле японского сада, площадка для кемпинга.