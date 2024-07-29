В Омской области сельчанин решил отомстить жене после ссоры и сжег ее машину

Полицейские установили, что вечером перед поджогом супружеская пара вернулась от родственников, где отмечала семейный праздник. Дома между мужем и женой произошла ссора, после которой мужчина выбежал на улицу и сел в салон ВАЗа, там закурил и бросил спичку на сиденье.