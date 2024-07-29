В Омской области сельчанин решил отомстить жене после ссоры и сжег ее машину

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В отдел полиции в Павлоградском районе Омской области поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-21074 в селе Глинкино. До прибытия правоохранителей местные жители и владелица машины смогли потушить огонь самостоятельно.
Полицейские установили, что вечером перед поджогом супружеская пара вернулась от родственников, где отмечала семейный праздник. Дома между мужем и женой произошла ссора, после которой мужчина выбежал на улицу и сел в салон ВАЗа, там закурил и бросил спичку на сиденье.
В результате произошел пожар, огонь уничтожил салон автомобиля, приборную панель, агрегаты и обшивку. Женщина обратилась в полицию с заявлением, после чего следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).