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В Омской области сельчанин решил отомстить жене после ссоры и сжег ее машину

В Омской области сельчанин решил отомстить жене после ссоры и сжег ее машину

29 июля 2024, 13:48
Фото: Омская полиция
Жительница села в Омской области сообщила полицейским о поджоге автомобиля, оказалось, что пожар — дело рук ее мужа, который решил отомстить ей после ссоры.

В отдел полиции в Павлоградском районе Омской области поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-21074 в селе Глинкино. До прибытия правоохранителей местные жители и владелица машины смогли потушить огонь самостоятельно.

Полицейские установили, что вечером перед поджогом супружеская пара вернулась от родственников, где отмечала семейный праздник. Дома между мужем и женой произошла ссора, после которой мужчина выбежал на улицу и сел в салон ВАЗа, там закурил и бросил спичку на сиденье.

В результате произошел пожар, огонь уничтожил салон автомобиля, приборную панель, агрегаты и обшивку. Женщина обратилась в полицию с заявлением, после чего следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автомобиль#Пожары#Поджог#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Автомобили#Поджигатель
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