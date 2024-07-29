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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

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Слишком маленькая зарплата. В Омске не хватает водителей на новые маршруты

29 июля 2024, 08:02
Фото: gorod55.ru
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В Омске не удается открыть новые магистральные маршруты из-за нехватки водителей

Сотрудникам отделов кадров в транспортных компаниях нелегко. Новых водителей приходит очень мало, из-за чего не получается открыть запланированные магистральные маршруты.

Во время прямой линии в городском пресс-центре директор омского дептранспорта Вадим Кормилец рассказал о непростом процессе открытия новых магистральных маршрутов.

Основная причина задержек — нехватка водителей. Для эффективной работы магистральных маршрутов необходимо организовать труд водителей в две смены, обеспечивая их работу с 6 до 23 часов. Однако, как отметил директор, текущая ситуация с кадрами не позволяет запустить новые маршруты.

«Заработная плата водителей, хоть и подлежит регулярной индексации, все еще остается ниже ожидаемого уровня. В муниципальных пассажирских предприятиях некомплект водителей составляет около 20%, а у частных перевозчиков — до 30%», — рассказал он.

В итоге пассажирским предприятиям приходится стараться из-за всех сил, чтобы привлечь новых работников. Помогают в этом ярмарки вакансий, группы для обучения и привлечение женщин к работе. Глава департамента надеется, что скоро ситуация изменится в лучшую сторону и омичам откроются новые маршруты.

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#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Водитель#Новости#Дефицит#Вадим Кормилец#Магистральный маршрут
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