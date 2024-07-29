Слишком маленькая зарплата. В Омске не хватает водителей на новые маршруты

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Во время прямой линии в городском пресс-центре директор омского дептранспорта Вадим Кормилец рассказал о непростом процессе открытия новых магистральных маршрутов.
Основная причина задержек — нехватка водителей. Для эффективной работы магистральных маршрутов необходимо организовать труд водителей в две смены, обеспечивая их работу с 6 до 23 часов. Однако, как отметил директор, текущая ситуация с кадрами не позволяет запустить новые маршруты.
«Заработная плата водителей, хоть и подлежит регулярной индексации, все еще остается ниже ожидаемого уровня. В муниципальных пассажирских предприятиях некомплект водителей составляет около 20%, а у частных перевозчиков — до 30%», — рассказал он.
В итоге пассажирским предприятиям приходится стараться из-за всех сил, чтобы привлечь новых работников. Помогают в этом ярмарки вакансий, группы для обучения и привлечение женщин к работе. Глава департамента надеется, что скоро ситуация изменится в лучшую сторону и омичам откроются новые маршруты.