Слишком маленькая зарплата. В Омске не хватает водителей на новые маршруты

В итоге пассажирским предприятиям приходится стараться из-за всех сил, чтобы привлечь новых работников. Помогают в этом ярмарки вакансий, группы для обучения и привлечение женщин к работе. Глава департамента надеется, что скоро ситуация изменится в лучшую сторону и омичам откроются новые маршруты.