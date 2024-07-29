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Магистральный маршрут

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2024
Слишком маленькая зарплата. В Омске не хватает водителей на новые маршруты
29 июля, 08:02
2023
Катайтесь до ночи. С 1 декабря три автобусных маршрута в Омске станут магистральными
Интервалы на этих направлениях между транспортом будет строго регламентирован, в том числе и в часы пик.
1 декабря 2023, 06:16
На паузе. Из-за жалобы в Омске приостановили конкурс по двум магистральным маршрутам
2 ноября 2023, 03:38
Каникулы для самокатов, новый магистральный маршрут и выросшие зарплаты. Омск сегодня
27 октября 2023, 13:47
Катайся, сколько надо. В Омске с приходом зимы автобус № 24 станет магистральным
Курсировать до 23 часов с декабря также будут еще два других маршрута.
27 октября 2023, 10:46
В Омске хотят сделать магистральными еще несколько муниципальных маршрутов
23 февраля 2023, 13:51

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