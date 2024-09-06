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Первоклассники

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2024
Названы даты школьных каникул в Омской области
6 сентября, 10:10
«А» до «К». Стало известно, какая омская школа стала лидером по числу первоклассников
3 сентября, 07:09
Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки
3 сентября, 04:42
Как испортить ребенку первый год в школе: 5 главных ошибок родителей первоклашек
29 августа, 08:33
Омские школы приняли на работу больше 400 новых педагогов
28 августа, 10:41
В Омской области в этом году пойдут в школу больше 24 тысяч первоклашек
19 августа, 11:10
Еще один день лета. Учебный год для школьников омской области начнется на день позже
Виталий Хоценко на своей пресс-конференции рассказал о начале учебного года в регионе: торжественные линейки состоятся 2 сентября.
26 июля, 04:00
Для омских первоклашек закупят брендированные рюкзаки на 121 млн рублей
26 июня, 04:58
Стало известно, в каких омских школах откроют больше всего первых классов
20 марта, 13:46
2023
В Стаханове встретили гуманитарный конвой из Омской области
28 августа 2023, 05:09

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