Умеренное тепло и небольшой дождь. Синоптики рассказали омичам о погоде в День города

Кроме того, синоптики предупреждают о грозах в грядущий понедельник, 29 июля, а также в четверг и пятницу — 1 и 2 августа. Однако напомним, что даже самые негативные предварительные прогнозы могут не подтвердиться, ведь погода меняется в считанные минуты — подготовится к ее капризам можно, уточнив прогноз незадолго до выхода из дома.