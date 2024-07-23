Умеренное тепло и небольшой дождь. Синоптики рассказали омичам о погоде в День города

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По информации портала Gismeteo, 3 августа — в День города, омичей ожидает слабая облачность и небольшой дождь: по данным синоптиков, объем осадков не превысит 0,2 мм в жидком эквиваленте. Температура, судя по прогнозам, тоже не должна доставить неудобств горожанам: столбик термометра остановится в разгар дня на отметке в +24 градуса. Ночь, правда, будет прохладнее: всего +15 градусов.
К слову, День города будет одним из самых «сухих дней» в ближайшие две недели: согласно прогнозу, всю ближайшую неделю омичей ожидают дожди разной интенсивности — осадков не прогнозируется только в грядущий четверг и воскресенье. Самым теплым днем текущей недели станет пятница — во второй половине последнего дня недели, воздух прогреется до +26 градусов, но уже ближе к вечеру прогнозируется сильная гроза.
Кроме того, синоптики предупреждают о грозах в грядущий понедельник, 29 июля, а также в четверг и пятницу — 1 и 2 августа. Однако напомним, что даже самые негативные предварительные прогнозы могут не подтвердиться, ведь погода меняется в считанные минуты — подготовится к ее капризам можно, уточнив прогноз незадолго до выхода из дома.