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Все о едином пособии на детей до 17 лет: кому и сколько заплатят в 2024 году

22 июля 2024, 07:00
Фото: gorod55.ru
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Об основных единовременных и ежемесячных пособиях и выплатах семьям с детьми читайте в материале Города55.

Государство всегда уделяет особое внимание семьям с детьми. Ежегодно совершенствуется законодательство, увеличивается количество доступных мер поддержки и упрощается процесс их получения. В 2024 году внимание к этой теме стало еще более пристальным, учитывая, что Президент России Владимир Путин объявил его Годом семьи. Планируется значительное расширение списка мероприятий, направленных на развитие и поддержку семей с детьми.

Размер единого пособия на ребенка от 0 до 17 лет

Единое пособие на детей и беременных женщин, теперь известное как универсальное пособие, — это вид государственной поддержки для семей с небольшим доходом. Оно было введено в 2023 году и заменило несколько ранее существовавших мер помощи:

  • пособие для беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки (до 12 недель);
  • ежемесячную выплату при рождении или усыновлении ребёнка до трех лет;
  • пособие на ребенка от трех до восьми лет;
  • ежемесячную выплату на ребенка от восьми до семнадцати лет.

Размер единого пособия беременной женщине

Размер пособия для беременных женщин зависит от прожиточного минимума для трудоспособного населения, а размер пособия на ребенка — от прожиточного минимума в регионе, который устанавливается для детей.

размер единого пособия в Омской областиразмер единого пособия в Омской области
размер единого пособия в Омской области
Фото: «Госуслуги»

Повышенный размер пособия

Размер универсального пособия определяется исходя из уровня нуждаемости семьи в помощи. Он может равняться 50, 75 или 100 процентам от величины прожиточного минимума в регионе, где проживает семья.

75% — это повышенный размер пособия. Его назначают, если даже при получении базового пособия доход семьи на каждого ее члена остается ниже прожиточного минимума.

100% — это максимальный размер пособия. Его назначают тем семьям, где даже повышенный размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до прожиточного минимума.

Кто имеет право на единое (универсальное) пособие?

Единое пособие предоставляется беременным женщинам, которые обратились в медицинское учреждение на раннем сроке беременности (до 12 недель), а также семьям с детьми до 17 лет.

Для получения пособия необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • заявитель и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на территории страны.
  • средний доход на члена семьи в месяц не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в том регионе, где проживает семья.
  • заявитель должен иметь подтвержденный доход или обоснованную причину его отсутствия.
  • уровень имущества семьи не должен превышать установленные нормы.

Требования к имуществу

Когда семья обращается за пособием, ее обязательно проверяют по всем критериям, которые используются при комплексной оценке нуждаемости. Это значит, что специалисты посмотрят, какой доход у семьи и какое у нее имущество. При оценке имущества учитывают не только недвижимость и транспорт, но и проценты по вкладам, которые появились с 2024 года.

Если вы не соответствуете хотя бы одному из требований, вам могут отказать в получении пособия. Например, если в вашей семье две машины. При оценке учитываются все виды имущества: движимое и недвижимое, жилые и нежилые объекты, деньги. Также учитываются активы всех членов семьи.

Один из важных критериев, который влияет на назначение универсального пособия, связан с имуществом семьи. Так, семья может владеть только одним объектом недвижимости, таким как квартира, комната, дом, дача, гараж или место для парковки автомобиля. Кроме того, семья может иметь в собственности автомобиль, мотоцикл или другие самоходные транспортные средства, а также катер или лодку.

Требования к недвижимости

  • квартиры и комнаты — общая площадь не более 24 квадратных метров на каждого члена семьи;
  • частные дома — общая площадь не более 40 квадратных метров на каждого члена семьи;
  • земельные участки — общая площадь до 0,25 гектара для жителей города или 1 гектар для жителей сельской местности;
  • гаражи и машино-места — допускается два помещения, если семья многодетная, содержит человека с инвалидностью или получила транспортное средство по программе социальной поддержки.
Семья может владеть только одним видом недвижимостиСемья может владеть только одним видом недвижимости
Семья может владеть только одним видом недвижимости
Фото: gorod55.ru

Требования к автотранспорту

Допускается наличие двух автомобилей или мотоциклов, если семья является многодетной, содержит человека с инвалидностью или получила транспортное средство в рамках программы социальной поддержки.

Важное ограничение: автомобиль должен иметь мощность не более 250 лошадиных сил. Если мощность автомобиля превышает это значение, то выплата не будет производиться, даже если этот автомобиль является единственным для членов семьи.

Двумя авто может владеть далеко не каждая семьяДвумя авто может владеть далеко не каждая семья
Двумя авто может владеть далеко не каждая семья
Фото: Изображение Midjourney

Требования к вкладам

Кроме движимого и недвижимого имущества, будут учтены проценты по вкладам и счетам, которые не могут превышать 13 723 рубля — прожиточный минимум на душу населения. Исключение составляют вклады, закрытые за полгода до обращения за выплатой.

Проценты по вкладам не должны превышать 13 723 рубляПроценты по вкладам не должны превышать 13 723 рубля
Проценты по вкладам не должны превышать 13 723 рубля
Фото: gorod55.ru

Требования к доходам

Чтобы семья могла претендовать на пособие, ее доход должен быть ниже прожиточного минимума, а количество имущества — соответствовать установленным нормам. При этом учитывается имущество, которым семья владела в течение 12 месяцев до месяца, предшествующего месяцу обращения за пособием.

Если в течение расчетного периода трудоспособные члены семьи не получали зарплату, стипендию, пенсию или другие выплаты, то применяется «правило нулевого дохода». Согласно этому правилу, все взрослые члены семьи должны иметь официально подтвержденный доход или объективную причину для его отсутствия. Если же никто из взрослых членов семьи не работает и у него нет на то веской причины, то в пособии будет отказано.

Доход должен быть ниже прожиточного минимумаДоход должен быть ниже прожиточного минимума
Доход должен быть ниже прожиточного минимума
Фото: gorod55.ru

К объективным причинам, по которым человек может не иметь дохода, относятся:

  • беременность, если ее срок на момент обращения составляет 12 недель или более;
  • уход за ребенком до трех лет;
  • уход за детьми в многодетной семье, если у одного из родителей в течение всех 12 месяцев нулевой доход, а у второго есть поступления от трудовой, предпринимательской или творческой деятельности, пенсии или стипендии;
  • уход за ребенком-инвалидом до 18 лет или за пожилым человеком, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, или старше 80 лет;
  • очное обучение для членов семьи моложе 23 лет;
  • непрерывное лечение более трех месяцев, включая лечение ребенка;
  • срочная служба в армии и трехмесячный период после демобилизации;
  • безработица, если человек стоит на учете в центре занятости населения (учитывается до шести месяцев нахождения в таком статусе);
  • отбывание наказания и трехмесячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Если в течение года у вас был доход, пусть даже в течение короткого периода, то правило нулевого дохода не применяется. Если же дохода не было, то в 10 из 12 расчетных месяцев должны быть объективные обоснования его отсутствия.

Важно отметить, что правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных граждан и на представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Если ни одна из этих причин не подходит, то у трудоспособных членов семьи должен быть официальный доход. Эти доходы складываются, затем рассчитывается среднедушевой доход семьи. Полученную сумму сравнивают с прожиточным минимумом в регионе. Если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, вы можете претендовать на пособие.

Как считается доход семьи и что такое расчетный период

Среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе общей суммы доходов всех членов семьи за последний календарный год. Даже если документы о доходах были предоставлены за период менее 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления на получение пособия, они все равно будут учтены при расчете.

формула для расчета среднедушевого доходаформула для расчета среднедушевого дохода
формула для расчета среднедушевого дохода
Фото: gorod55.ru

Для расчета среднедушевого дохода нужно разделить 1/12 общей суммы доходов всех членов семьи за рассматриваемый период на количество членов семьи. Например, если вы обратитесь за выплатой в августе текущего года, то будут учтены доходы с июля прошлого года по июнь включительно.

Среднедушевой доход семьи можно рассчитать по формуле: сумма доходов всех членов семьи, разделенная на 12 месяцев и на количество членов семьи.

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