Все о едином пособии на детей до 17 лет: кому и сколько заплатят в 2024 году

Когда семья обращается за пособием, ее обязательно проверяют по всем критериям, которые используются при комплексной оценке нуждаемости. Это значит, что специалисты посмотрят, какой доход у семьи и какое у нее имущество. При оценке имущества учитывают не только недвижимость и транспорт, но и проценты по вкладам, которые появились с 2024 года.