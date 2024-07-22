Все о едином пособии на детей до 17 лет: кому и сколько заплатят в 2024 году

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Государство всегда уделяет особое внимание семьям с детьми. Ежегодно совершенствуется законодательство, увеличивается количество доступных мер поддержки и упрощается процесс их получения. В 2024 году внимание к этой теме стало еще более пристальным, учитывая, что Президент России Владимир Путин объявил его Годом семьи. Планируется значительное расширение списка мероприятий, направленных на развитие и поддержку семей с детьми.
Единое пособие на детей и беременных женщин, теперь известное как универсальное пособие, — это вид государственной поддержки для семей с небольшим доходом. Оно было введено в 2023 году и заменило несколько ранее существовавших мер помощи:
Размер пособия для беременных женщин зависит от прожиточного минимума для трудоспособного населения, а размер пособия на ребенка — от прожиточного минимума в регионе, который устанавливается для детей.
Размер универсального пособия определяется исходя из уровня нуждаемости семьи в помощи. Он может равняться 50, 75 или 100 процентам от величины прожиточного минимума в регионе, где проживает семья.
75% — это повышенный размер пособия. Его назначают, если даже при получении базового пособия доход семьи на каждого ее члена остается ниже прожиточного минимума.
100% — это максимальный размер пособия. Его назначают тем семьям, где даже повышенный размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до прожиточного минимума.
Единое пособие предоставляется беременным женщинам, которые обратились в медицинское учреждение на раннем сроке беременности (до 12 недель), а также семьям с детьми до 17 лет.
Для получения пособия необходимо соответствовать следующим требованиям:
Когда семья обращается за пособием, ее обязательно проверяют по всем критериям, которые используются при комплексной оценке нуждаемости. Это значит, что специалисты посмотрят, какой доход у семьи и какое у нее имущество. При оценке имущества учитывают не только недвижимость и транспорт, но и проценты по вкладам, которые появились с 2024 года.
Если вы не соответствуете хотя бы одному из требований, вам могут отказать в получении пособия. Например, если в вашей семье две машины. При оценке учитываются все виды имущества: движимое и недвижимое, жилые и нежилые объекты, деньги. Также учитываются активы всех членов семьи.
Один из важных критериев, который влияет на назначение универсального пособия, связан с имуществом семьи. Так, семья может владеть только одним объектом недвижимости, таким как квартира, комната, дом, дача, гараж или место для парковки автомобиля. Кроме того, семья может иметь в собственности автомобиль, мотоцикл или другие самоходные транспортные средства, а также катер или лодку.
Допускается наличие двух автомобилей или мотоциклов, если семья является многодетной, содержит человека с инвалидностью или получила транспортное средство в рамках программы социальной поддержки.
Важное ограничение: автомобиль должен иметь мощность не более 250 лошадиных сил. Если мощность автомобиля превышает это значение, то выплата не будет производиться, даже если этот автомобиль является единственным для членов семьи.
Кроме движимого и недвижимого имущества, будут учтены проценты по вкладам и счетам, которые не могут превышать 13 723 рубля — прожиточный минимум на душу населения. Исключение составляют вклады, закрытые за полгода до обращения за выплатой.
Чтобы семья могла претендовать на пособие, ее доход должен быть ниже прожиточного минимума, а количество имущества — соответствовать установленным нормам. При этом учитывается имущество, которым семья владела в течение 12 месяцев до месяца, предшествующего месяцу обращения за пособием.
Если в течение расчетного периода трудоспособные члены семьи не получали зарплату, стипендию, пенсию или другие выплаты, то применяется «правило нулевого дохода». Согласно этому правилу, все взрослые члены семьи должны иметь официально подтвержденный доход или объективную причину для его отсутствия. Если же никто из взрослых членов семьи не работает и у него нет на то веской причины, то в пособии будет отказано.
К объективным причинам, по которым человек может не иметь дохода, относятся:
Если в течение года у вас был доход, пусть даже в течение короткого периода, то правило нулевого дохода не применяется. Если же дохода не было, то в 10 из 12 расчетных месяцев должны быть объективные обоснования его отсутствия.
Важно отметить, что правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных граждан и на представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Если ни одна из этих причин не подходит, то у трудоспособных членов семьи должен быть официальный доход. Эти доходы складываются, затем рассчитывается среднедушевой доход семьи. Полученную сумму сравнивают с прожиточным минимумом в регионе. Если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, вы можете претендовать на пособие.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе общей суммы доходов всех членов семьи за последний календарный год. Даже если документы о доходах были предоставлены за период менее 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления на получение пособия, они все равно будут учтены при расчете.
Для расчета среднедушевого дохода нужно разделить 1/12 общей суммы доходов всех членов семьи за рассматриваемый период на количество членов семьи. Например, если вы обратитесь за выплатой в августе текущего года, то будут учтены доходы с июля прошлого года по июнь включительно.
Среднедушевой доход семьи можно рассчитать по формуле: сумма доходов всех членов семьи, разделенная на 12 месяцев и на количество членов семьи.