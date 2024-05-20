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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Омичам обещают небывалые выплаты с 1 июня: о повышении пособий и пенсий

Омичам обещают небывалые выплаты с 1 июня: о повышении пособий и пенсий

20 мая 2024, 15:45
Фото: Город55
В России ожидаются существенные изменения в социальной сфере. В ближайшее время у пенсионеров будут доплаты, а алименты будут учитывать по-новому. Также увеличатся пособия на детей. Подробности — в материале Города55.

Какая пенсия будет летом 2024 года

Как сообщают в Социальном Фонде России к пенсии с начала лета добавят выплаты. Однако не всем — это касается определенной группы граждан. Какие-то выплаты будут автоматически начислены. Для получения некоторых нужно обратиться в Пенсионный фонд России.

Новые льготы получат:

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%, их пенсия увеличится на 8134,88 рублей;

Инвалиды, которым в мае будет установлена первая группа инвалидности, также получат доплату в размере 8134,88 рублей.

Также пенсионеры, которые уволились с работы, с 1 июня получат проиндексированный размер пенсии. Неработающим пенсионерам индексация пенсии проводится регулярно на автоматической основе, с 1 января каждого года. Кроме того, произойдет индексация льготной стоимости проездных документов в регионах.

Фото: Город55

Льготы участникам Великой Отечественной войны

Пенсионеры-дачники и ветераны Великой Отечественной войны с 1 июня смогут бесплатно пользоваться коммунальными услугами на своих участках. Также они будут меньше платить налогов на землю и имущество. Прошедшие Великую Отечественную войну будут получать допвыплаты в дни значимых праздников.

Кроме того, пенсионеры будут бесплатно лечить и получать лекарственные средства в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Еще с приходом лета пожилые люди будут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Пособия на детей

С 1 июня изменят правила учета алиментов и содержания. К примеру, если родитель получает алименты на детей по решению суда или судебному приказу, и плательщик делает платежи по своей инициативе, то сумма будет учитываться в размере, указанном в заявлении о назначении ежемесячного пособия.

А если алименты взыскиваются через исполнительное производство, то они будут учитываться в размере, представленном Федеральной службой судебных приставов.

Доходы семьи

С 1 июня 2024 году не будут учитываться средства, полученные несовершеннолетними и теми, кто в течение указанного периода учился очно в образовательных учреждениях не менее шести месяцев. Из расчета будут исключены выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».

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