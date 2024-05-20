Омичам обещают небывалые выплаты с 1 июня: о повышении пособий и пенсий

С 1 июня изменят правила учета алиментов и содержания. К примеру, если родитель получает алименты на детей по решению суда или судебному приказу, и плательщик делает платежи по своей инициативе, то сумма будет учитываться в размере, указанном в заявлении о назначении ежемесячного пособия.