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Вклады

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2024
Омичи положили на банковские счета более 400 миллиардов рублей
В этом году рост вкладов составил 13,2%.
18 ноября, 13:15
На 40% больше. В ПСБ рассказали об увеличении объема сбережений омичей
22 августа, 05:01
Все о едином пособии на детей до 17 лет: кому и сколько заплатят в 2024 году
22 июля, 07:00
За первую половину 2024 года сибиряки положили на вклады в Сбер 686 млрд рублей
17 июля, 05:11
В отрыве от столицы. Известно, сколько банковских вкладов сделали омичи в начале года
Регион находится во второй части представленного рейтинга субъектов РФ.
5 февраля, 06:31
2023
Омичи рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода
Большинство респондентов ответили, что при потере работы, сразу же выйдут на новую.
5 июля 2023, 03:03
Неожиданно: омичи хранят в банках около 270 млрд рублей
Денежные вклады за год выросли на 11%.
17 февраля 2023, 10:40
Малоимущим омичам хотят создать особые социальные вклады в банках
В Госдуму внесли законопроект, призванный обязать российские банки открывать вклады для людей с низким достатком.
4 февраля 2023, 12:42
2020
Вложиться и не прогореть: эксперты о том, как сохранить деньги во время коронавируса
3 июня 2020, 04:23

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