В Омске вынесут приговор Нателе Полежаевой, не платившей зарплаты своим работникам

Как отмечается в сообщении, с работой последнего предприятия и связано уголовное преследование: по данным следствия, почти 3 года — с марта 2017 года и по февраль 2020, — персонал предприятия не получал всю сумму положенных зарплат и дополнительных выплат. Кроме того, размер заработной платы также не соблюдался — установлены случаи, когда ее размер был ниже МРОТ.