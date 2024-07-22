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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 04:37

иллюстрация

В Омске вынесут приговор Нателе Полежаевой, не платившей зарплаты своим работникам

22 июля 2024, 04:35
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске осудят бизнесвумен Нателу Полежаеву, лишившую зарплат своих работников

В качестве наказания для бывшей невестки Леонида Полежаева гособвинитель запросил почти полмиллиона рублей штрафа.

В пресс-службе Прокуратуры Омской области сообщили о назначении последнего судебного заседания по делу Нателы Полежаевой — главы областного комитета по правам человека, а также владелицы санатория «Рассвет».

Как отмечается в сообщении, с работой последнего предприятия и связано уголовное преследование: по данным следствия, почти 3 года — с марта 2017 года и по февраль 2020, — персонал предприятия не получал всю сумму положенных зарплат и дополнительных выплат. Кроме того, размер заработной платы также не соблюдался — установлены случаи, когда ее размер был ниже МРОТ.

Суммарно коллектив одноименных центра реабилитации и парка-отеля не досчитался 2 миллионов рублей — из-за чего работники неоднократно обращались в суд еще до возбуждения уголовного дела. По мнению следствия, эти деньги были потрачены на «личные цели». Свою вину женщина признавать отказалась.

В прениях сторон гособвинитель предложил назначить Нателе Полежаевой штраф в размере 480 тысяч рублей. Ранее, за аналогичное правонарушение она также была оштрафована, но уже на меньшую сумму:

Экс-сноху бывшего губернатора Омска Полежаева оштрафовали за невыплату зарплаты
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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Прокуратура#Уголовное дело#Зарплата#Штраф#Новости#Натела Полежаева#Права человека
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