Экс-сноху бывшего губернатора Омска Полежаева оштрафовали за невыплату зарплаты

В суде установлено, что работники ООО «Центр реабилитации «Рассвет» и ООО «Парк Отель «Рассвет» в разные периоды времени с 2017 по 2019 годы не получали зарплату и другие установленные законом выплаты. Руководителем обеих организаций являлась Нателла Полежаева. В итоге 11 работникам она задолжала почти два миллиона рублей.