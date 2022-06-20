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Экс-сноху бывшего губернатора Омска Полежаева оштрафовали за невыплату зарплаты

Экс-сноху бывшего губернатора Омска Полежаева оштрафовали за невыплату зарплаты

20 июня, 15:24
Фото: 1MI
Нателла Полежаева задолжала 11 работникам «Рассвета» почти два миллиона рублей.

Экс-сноху бывшего губернатора Омска Нателлу Полежаеву оштрафовали за невыплату заработной платы 11 работникам. 

В суде установлено, что работники ООО «Центр реабилитации «Рассвет» и ООО «Парк Отель «Рассвет» в разные периоды времени с 2017 по 2019 годы не получали зарплату и другие установленные законом выплаты. Руководителем обеих организаций являлась Нателла Полежаева. В итоге 11 работникам она задолжала почти два миллиона рублей. 

При этом, по мнению суда, Полежаева имела реальную финансовую возможность выплачивать заработную плату вовремя. Тем не менее, деньги тратились на другие цели.

В итоге суд оштрафовал ее на 350 тысяч рублей. Добавим, что вину Полежаева не признала. 

Напомним, это не первое уголовное дело Нателлы Полежаевой. Ранее она обвинялась в невыплате налогов на сумму 4.2 млн рублей. Дело закрыли из-за истечения сроков давности. В январе прошлого года экс-сноху бывшего омского губернатора официально признали банкротом.

#Новости#Омск#Зарплата#Долги по зарплате#Санаторий "Рассвет"#Санаторий#Штраф#Натела Полежаева#Любовь Фёдорова
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