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Натела Полежаева возглавила областной комитет по правам человека

Бывшая невестка Леонида Полежаева возглавила областной комитет по правам человека

9 июля 2024, 08:25
Фото: Николай Эйхвальд / gorod55.ru

Натела Полежаева возглавила областной комитет по правам человека

Предпринимательница рассказала Городу55, что перевела работу комитета в «практическую плоскость».

В общественной организации «Омский областной комитет по правам человека» сменилось руководство. С 7 июля ее председателем является Натела Полежаева, сменившая в этом качестве Валентина Кузнецова. Она рассказала Городу55, что работает в комитете с 2016 года. Сейчас Кузнецову уже почти 80 лет, так что возникла необходимость в обновлении руководства.

— Сейчас мы перевели деятельность комитета в практическую, нормальную плоскость, — объяснила Полежаева. — Ведем прием населения по разным вопросам, запустили лекции и семинары по самоуправлению, по ЖКХ. Наша работа будет по-прежнему остросоциальной, но при этом конструктивной. То есть это не просто протест, иногда бессмысленный…

Напомним: Натела Полежаева, известная в первую очередь как бывшая невестка Леонида Полежаева, занимается не только общественной деятельностью, но и бизнесом. Одним из ее активов является санаторий «Рассвет» в Нефтяниках, в котором проходят многие мероприятия комитета по правам человека.

Омская предпринимательница Натела Полежаева занялась изданием СМИ
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Комитет по правам человека
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