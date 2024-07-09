Бывшая невестка Леонида Полежаева возглавила областной комитет по правам человека

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В общественной организации «Омский областной комитет по правам человека» сменилось руководство. С 7 июля ее председателем является Натела Полежаева, сменившая в этом качестве Валентина Кузнецова. Она рассказала Городу55, что работает в комитете с 2016 года. Сейчас Кузнецову уже почти 80 лет, так что возникла необходимость в обновлении руководства.
— Сейчас мы перевели деятельность комитета в практическую, нормальную плоскость, — объяснила Полежаева. — Ведем прием населения по разным вопросам, запустили лекции и семинары по самоуправлению, по ЖКХ. Наша работа будет по-прежнему остросоциальной, но при этом конструктивной. То есть это не просто протест, иногда бессмысленный…
Напомним: Натела Полежаева, известная в первую очередь как бывшая невестка Леонида Полежаева, занимается не только общественной деятельностью, но и бизнесом. Одним из ее активов является санаторий «Рассвет» в Нефтяниках, в котором проходят многие мероприятия комитета по правам человека.