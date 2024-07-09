Бывшая невестка Леонида Полежаева возглавила областной комитет по правам человека

В общественной организации «Омский областной комитет по правам человека» сменилось руководство. С 7 июля ее председателем является Натела Полежаева, сменившая в этом качестве Валентина Кузнецова. Она рассказала Городу55, что работает в комитете с 2016 года. Сейчас Кузнецову уже почти 80 лет, так что возникла необходимость в обновлении руководства.