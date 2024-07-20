Не обращался в уполномоченные органы. Омич впервые получил паспорт в 26 лет

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Условно осужденный омич впервые получил паспорт в 26 лет. Мужчина совершил кражу и находился на испытательном сроке, во время которого обратился к старшему инспектору группы пробации и попросил оформить ему документ, так как ранее по каким-то причинам этого не делал.
Сотрудник группы пробации и специалисты миграционной службы разработали индивидуальную программу для осужденного, которая предусматривала процедуру установления личности и оплату государственной пошлины.
В результате мужчина смог получить паспорт и стал полноправным гражданином России.