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В Омске 26-летнему мужчине впервые выдали паспорт

Не обращался в уполномоченные органы. Омич впервые получил паспорт в 26 лет

20 июля 2024, 10:08
Фото: 1MI

В Омске 26-летнему мужчине впервые выдали паспорт

В Омске сотрудники УФСИН и миграционной службы помогли получить паспорт 26-летнему осужденному.

Условно осужденный омич впервые получил паспорт в 26 лет. Мужчина совершил кражу и находился на испытательном сроке, во время которого обратился к старшему инспектору группы пробации и попросил оформить ему документ, так как ранее по каким-то причинам этого не делал.

Сотрудник группы пробации и специалисты миграционной службы разработали индивидуальную программу для осужденного, которая предусматривала процедуру установления личности и оплату государственной пошлины.

В результате мужчина смог получить паспорт и стал полноправным гражданином России.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#УФСИН#Документы#Новости#Паспорт#Документ#Оформление документов#УФСБ Омской области#Вручение паспорта#Паспортные данные
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